Раніше Зеленський наголошував, що Україна не визнаватиме будь-які домовленості , прийняті США та РФ без її участі.

Президент США Дональд Трамп заявив про відсутність необхідності в участі президента Володимира Зеленського у переговорах щодо припинення війни з Росією. Про це він повідомив Fox News Radio 21 лютого, пише Bloomberg . За його словами, Зеленський протягом трьох років «проводив зустрічі» і досі не зміг покласти край війні.

Ключові факти

«Я не думаю, що його присутність на зустрічах дуже важлива, якщо чесно, – сказав Трамп. – Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч (у Саудівській Аравії), я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він досі погано вів переговори».

Трамп знову заявив, що попередній президент США Джо Байден та Зеленський нібито могли б запобігти війні.

«Щоразу, коли я говорю: «О, це не вина Росії», мене завжди критикують за фейкові новини, але я кажу вам, Байден сказав неправильні речі, Зеленський сказав неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший, – сказав Трамп. – Але Росію можна було б так легко відмовити від цього».

«Не думаю, що його присутність дуже важлива».Трамп прокоментував участь Зеленського у мирних переговорах

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України.

Ввечері 18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

Також він наголосив, що українці нібито могли зробити так, щоб війна не починалась. Він не уточнив, як саме можна було це зробити. «Ви вже там перебуваєте три роки. Ви повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати», – сказав Трамп.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» через відмову від проведення голосування під час війни. За його словами, Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку «неможливо виграти».

На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».