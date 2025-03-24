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Україна і США можуть провести ще один раунд переговорів в Ер-Ріяді після зустрічі американців з росіянами

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Готель The Ritz-Carlton в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де відбуваються переговори між США та Росією /Getty Images

Готель The Ritz-Carlton в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де відбуваються переговори між США та Росією Фото Getty Images

У Саудівській Аравії в понеділок, 24 березня, продовжаться переговори між представниками США та України після недільної зустрічі офіційних осіб Вашингтона і Києва та паралельних ранкових дискусій американської і російської делегацій. Про це пишуть «Суспільне» та The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

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Деталі 

  • На окремих засіданнях сторони планують обговорити умови припинення далеких ударів по енергетичних і цивільних об’єктах та зупинення атак у Чорному морі для гарантування безпеки комерційного судноплавства, пише The Guardian.

Контекст 

23 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді делегації України та США провели зустріч, присвячену питанням захисту енергетичних об’єктів і критичної інфраструктури. За даними The New York Times, також могли порушуватися теми забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Міністр оборони України Рустем Умєров охарактеризував зустріч як «продуктивну та зосереджену на головних питаннях», зокрема в енергетичній сфері.

Тим часом зранку 24 березня в Саудівській Аравії розпочалися переговори між представниками США та Росії. Зустріч проходить за зачиненими дверима, а журналістів попросили залишити територію готелю, де вона відбувається.

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