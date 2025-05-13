США зменшують мита до 54% на дешеві китайські товари, зокрема для Temu та Shein

США знижують мита на імпорт недорогих товарів із Китаю зі 120% до 54% з 14 травня, пише BBC .

Деталі

При цьому фіксований збір у розмірі $100 залишиться без змін, як зазначено в указі Білого дому.

Раніше товари з Китаю вартістю до $800 доставляли поштою без сплати мит і з мінімальними перевірками. У лютому адміністрація Дональда Трампа скасувала цю пільгу, запровадивши тариф у 120% або фіксований збір у $200, який мав набути чинності в червні.

Нове рішення скасовує планове підвищення збору до $200 і знижує митну ставку. Отже, із 14 травня мито становитиме 54%, а фіксований збір залишиться на рівні $100.

Китайські онлайн-ритейлери, такі як Shein і Temu, раніше використовували пільгу de minimis, щоб доставляти недорогі товари безпосередньо клієнтам у США без сплати мит чи податків на імпорт.

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Контекст

2 квітня 2025 року, в день, який Дональд Трамп назвав «днем визволення», США запровадили 10-відсоткове мито на весь імпорт і підвищили тарифи для 57 торговельних партнерів, зокрема і для Китаю.

9 квітня президент Трамп оголосив про нове суттєве підвищення – мита на китайські товари зросли до 125%. Для країн, що не відреагували на попередні обмеження, застосування тарифів відтермінували на 90 днів.

Ці заходи спричинили різке скорочення виробництва на підприємствах у Китаї, змусивши компанії відправляти працівників у неоплачувані відпустки через зниження попиту на широкий спектр продукції – від одягу до побутової техніки. Серед постраждалих – китайський онлайн-ритейлер Temu, який переглянув свою бізнес-модель і відмовився від імпорту дешевих товарів з Китаю на користь продажу продукції місцевих американських постачальників.

Згодом Китай і США домовилися про митне перемир’я: Вашингтон знизив загальні тарифи на імпорт із Китаю зі 145% до 30% на період 90 днів, а Пекін у відповідь скоротив свої мита зі 125% до 10% та скасував інші контрзаходи, запроваджені після 2 квітня.