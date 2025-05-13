Honda прогнозує скорочення річного прибутку на 70% через мита Трампа

Компанія Honda Motor Co. прогнозує скорочення річного прибутку на 70% ($3 млрд) через вплив автомобільних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у фінзвітності компанії від 13 травня.

Деталі

Операційний прибуток у поточному фінансовому році, що закінчується у березні 2026 року, очікується на рівні близько $3,4 млрд, що значно нижче за прогнози аналітиків у $9,18 млрд.

За фінансовий рік, що завершився 31 березня, прибуток склав $8,23 млрд після слабкого четвертого кварталу, повідомили у компанії.

«Митні політики в різних країнах суттєво впливають на наш бізнес, а їх часті зміни ускладнюють прогнозування», – заявив генеральний директор Тошіхіро Мібе, пише Bloomberg. Honda, яка вже планує перенести виробництво гібридної моделі Civic із Японії до США, розглядає можливість розширення виробничих потужностей у США для протидії тарифам.

Компанія повідомила про відтермінування на два роки планів створення ланцюга поставок для електромобілів в Онтаріо, Канада, через спад попиту.

Раніше оголошений план передбачав будівництво заводу з виробництва батарей та фабрики електромобілів із річною потужністю 240 000 одиниць.

«Ринок електромобілів зростає повільніше, ніж очікувалося, що ускладнює прогнозування подальшого прогресу», – зазначив Мібе. Деталі змін у стратегії електрифікації компанія представить 20 травня під час оновлення бізнес-плану.

Позитивним моментом є мотоциклетний бізнес Honda, який приніс половину операційного прибутку та зростав у попередньому фінансовому році. Натомість автомобільний сегмент, особливо в Китаї, показав спад.

Компанія прогнозує, що ці тенденції збережуться у поточному фінансовому році.

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Контекст

Honda поповнює список глобальних автовиробників, які оцінюють збитки від тарифів Трампа. General Motors скоротила прогноз річного прибутку на суму до $5 млрд, Ford Motor Co. очікує щорічного удару на $1,5 млрд, а Toyota Motor Corp. прогнозує падіння прибутку на $1,2 млрд лише за квітень і травень. У понеділок Mazda Motor Co. заявила, що утримується від річного прогнозу через невизначеність, оцінюючи вплив тарифів у квітні до $68 млн.

США є найбільшим ринком для п’яти найбільших японських автовиробників, включно з Honda. У 2024 році компанія продала в США близько 1,4 млн автомобілів, майже 40% з яких були імпортовані з Канади чи Мексики. Щоб мінімізувати вплив мит Трампа, у квітні стало відомо, що компанія планує перенести частину виробництва з Мексики та Канади до США, щоб 90% машин, проданих у країні, виготовлялися локально.