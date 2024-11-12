Трамп планує призначити Марко Рубіо держсекретарем та Майка Волца радником з нацбезпеки. Що про них відомо

Обраний президент Дональд Трамп призначить сенатора Марка Рубіо на посаду державного секретаря і доручив конгресмену Майку Волцю стати радником Білого дому з національної безпеки, повідомила низка американських ЗМІ. Обидва республіканці дотримуються агресивніших поглядів на зовнішню політику, ніж майбутній президент, пише The Washington Post .

Ключові факти

Трамп швидко набирає склад своєї команди із зовнішньої політики та національної безпеки. Сенатор з Флориди Марко Рубіо може стати держсекретарем. Він займає жорстку позицію щодо Китаю, Ірану та Венесуели.

За словами джерел The New York Times, Трамп все ще може передумати в останню хвилину, але, судячи з усього, зупинив свій вибір на Рубіо, якого він також розглядав у якості свого напарника цього року.

Рубіо був обраний до Сенату у 2010 році. Останнім часом він також вторив Трампу з таких питань, як війна Росії проти України, заявляючи, що конфлікт зайшов у глухий кут і «має бути доведений до кінця».

Рубіо був одним із сенаторів, які виступали за необхідність для США бути більш агресивними щодо Китаю. Він зайняв позиції, які стали більш поширеними в обох партіях. Наприклад, працюючи в Конгресі за першої адміністрації Трампа, він почав виступати за промислову політику, покликану допомогти США краще конкурувати з китайською економікою.

Сенатор з Флориди Марко Рубіо Фото Getty Images

За даними CNN, Трамп попросив Майка Волца стати його радником із національної безпеки. На цій посаді йому доведеться мати справу з низкою геополітичних конфліктів, включаючи війни між Україною та Росією, а також Ізраїлем та ХАМАС.

Волц, прихильник Трампа, — ветеран армії США, нагороджений бойовими нагородами «Зелений берет», він служив в Афганістані, Близькому Сході та Африці. Він стане першим «Зеленим беретом», який обійме цю посаду.

Колишній співробітник Білого дому Буша з питань політики Волц, ймовірно, займе позицію щодо зовнішньої політики, більш схожу з позицією колишнього держсекретаря Трампа Майка Помпео.

За словами Волца, його погляди на Україну змінилися. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Однак у ході заходу минулого місяця Волц заявив, що необхідно переглянути цілі Сполучених Штатів в Україні. «Чи в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти та ресурси, які нам зараз так потрібні у Тихому океані?», – спитав Волц.

Навесні 2024-го Волц був проти схвалення законопроєкту із допомогою Україні, який вісім місяців не могли ухвалити в Конгресі. Також він виступив проти членства України в НАТО.

Конгресмен Майк Волц Фото Getty Images

Контекст

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль у 1884-му, 1888-му і 1892-му роках, але переміг 1884-го і 1892-го.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.