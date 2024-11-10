Трамп зателефонував Путіну і попросив не йти на ескалацію у війні проти України – WP

Обраний президент США Дональд Трамп зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і попросив його не йти на ескалацію у війні проти України, нагадавши про «значну присутність» американських військових у Європі. Про це пише Washington Post 10 листопада із посиланням на співрозмовників, знайомих зі змістом розмови.

Деталі

Під час розмови, яка відбулася у четвер, 7 листопада, Трамп і Путін обговорили проблеми встановлення «миру на європейському континенті», зазначило видання. Трамп нібито висловив зацікавленість у продовженні діалогу, який може «швидко завершити війну в Україні».

Трамп торкнувся теми окупованих Росією територій. У приватних розмовах він говорив, що підтримає угоду, в рамках якої РФ збереже контроль над окупованими територіями України, заявили джерела WP.

Офіційний Київ був заздалегідь проінформований про цю розмову і не був проти неї, кажуть джерела видання. За їхніми словами, українські чиновники давно зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти із Путіним, щоб закінчити війну дипломатичним шляхом.

Трамп не хоче вступати на посаду, коли в Україні відбувається ескалація, і тому хоче не допустити загострення, сказав один із колишніх американських чиновників у коментарі виданню.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що він сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

План передбачає, що після заморожування воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Наразі невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. За відмову від вступу до НАТО протягом найближчих 20 років Трамп пообіцяє й надалі постачати Україні зброю.