Європейська комісія розпочала розслідування проти чотирьох платформ із контентом для дорослих – Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos – через можливі порушення закону про цифрові послуги (DSA). Про це йдеться у повідомленні ЄК від 27 травня.

Деталі

Основна претензія – відсутність ефективної системи вікової перевірки, що може сприяти доступу неповнолітніх до небезпечного контенту.

Розслідування зосереджено на невідповідності вимогам щодо захисту конфіденційності, безпеки та прав дітей, а також на недостатніх заходах для оцінки ризиків і запобігання доступу неповнолітніх до порнографії.

Єврокомісія наголосила, що захист дітей в інтернеті є ключовим пріоритетом DSA. Згідно із законом, онлайн-платформи зобов’язані враховувати інтереси дітей під час розробки та функціонування сервісів.

У разі виявлення порушень Комісія може застосувати заходи, включно із санкціями, після детального розслідування, яке передбачає опитування представників платформ і додаткові запити інформації.

«Онлайн-простір має бути безпечним для дітей, щоб вони могли навчатися й спілкуватися. Наше завдання – забезпечити захист неповнолітніх і безпечне користування інтернетом», – зазначила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.

Контекст

Закон про цифрові послуги (DSA), що набув чинності в листопаді 2022 року, зобов’язує великі онлайн-платформи та пошукові системи активніше протидіяти незаконному контенту, загрозам громадській безпеці та маніпулятивним практикам.

DSA встановлює нові вимоги до модерації контенту, захисту конфіденційності користувачів і підвищення прозорості. Порушникам загрожує штраф до 6% від їхнього глобального обороту.

У жовтні 2023 року європейський комісар із питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон надіслав листи компаніям X, Meta, TikTok і Alphabet, нагадавши про їхні обов’язки за DSA щодо боротьби зі шкідливим і незаконним контентом.