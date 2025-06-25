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Apple планує внести зміни до App Store після штрафу ЄС у розмірі €500 млн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Apple Inc. готова запропонувати подальші зміни в App Store, щоб заспокоїти антимонопольні органи Європейського Союзу, які висунули ультиматум після видачі штрафу у розмірі €500 млн, пише Bloomberg 25 червня.

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Ключові факти

  • За словами людей, знайомих із ситуацією, пропозиція виробника iPhone, яка мала бути представлена ​​до 26 червня, дозволить стороннім розробникам легше перенаправляти клієнтів з екосистеми Apple для здійснення покупок програмного забезпечення.
  • Ця обіцянка, ухвалена після тижнів напружених обговорень із регуляторами ЄС, потенційно запобігатиме майбутнім штрафам і усуне порушення Закону про цифрові ринки блоку, які призвели до штрафу у квітні. 
  • Apple заявила, що планує оскаржити штраф у судах блоку в Люксембурзі.
  • Європейська комісія готувала офіційне звинувачення, якби компанія з Купертіно відмовилася подавати пропозицію до останнього терміну 26 червня. 

Контекст

У квітні Apple та Meta Platforms Inc. були визнані винними в порушенні суворих правил DMA для найбільших у світі технологічних компаній. Meta отримала штраф у розмірі €200 млн за модель підписки без реклами на Facebook та Instagram. Apple покарали за обмеження розробників App Store у перенаправленні користувачів на зовнішні платформи.

Apple люто відреагувала на своє покарання на той час, звинувативши регуляторів блоку в дискримінації компанії та примушенні її роздавати свої технології безкоштовно. Ще торік компанія була оштрафована ЄС на €1,8 млрд.

За останні роки ЄС наклав великі штрафи на компанії, включаючи штрафи у розмірі понад $8 млрд проти Google, що входить до Alphabet Inc., та окреме розпорядження для Apple виплатити Ірландії податкову заборгованість у розмірі €13 млрд.

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