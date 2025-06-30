Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця на додаток для коротких відеороликів TikTok, якого він описав як групу «дуже багатих людей», особи яких він пообіцяв розкрити згодом, пише Reuters .

Ключові факти

«До речі, у нас є покупець на TikTok, – сказав Трамп в інтервʼю Fox News. – Я думаю, мені, мабуть, знадобиться схвалення Китаю».

Трамп підтвердив, що для просування угоди, яку він розробляє, ймовірно, буде потрібно схвалення Китаю, і він передбачив, що голова КНР Сі Цзіньпін, швидше за все, її схвалить.

«Я розповім вам приблизно через два тижні… Це група дуже багатих людей», – додав він.

У квітні стало відомо, що Білий дім обговорює угоду з групою американських інвесторів, включаючи Andreessen Horowitz, Blackstone, Silver Lake та інші великі приватні компанії, які володітимуть приблизно половиною американського бізнесу TikTok.

Великі інвестори TikTok, серед яких General Atlantic, Susquehanna, KKR і Coatue, також придбають частки в американському підрозділі, що становлять близько 30% бізнесу.

Контекст

Раніше цього місяця президент США продовжив до 17 вересня термін, протягом якого компанія ByteDance, що базується в Китаї, повинна продати американські активи TikTok, незважаючи на закон, який наказував продаж або закриття без істотного прогресу.

Навесні цього року розроблялася угода, в результаті якої американські операції TikTok були б виділені в нову американську компанію, контрольний пакет акцій якої належав би американським інвесторам, але вона була припинена після того, як Китай дав зрозуміти, що не схвалить її після заяв Трампа про високі мита на китайські товари.

Закон США від 2024 року вимагає, щоб TikTok припинив роботу до 19 січня, якщо ByteDance не завершить продаж активів програми у США або не продемонструє значний прогрес у напрямку продажу.

Трамп, який вважає, що додаток сприяв зростанню його підтримки серед молодих виборців на президентських виборах у листопаді минулого року, продовжував термін подання заяв тричі.