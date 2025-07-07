Деталі

Компанія розробляє нову версію застосунку під кодовою назвою M2 (TikTok має кодову назву М), яка з’явиться в App Store та Google Play 5 вересня 2025 року. Поточну версію TikTok поступово вилучать із магазинів, а до березня 2026 року її роботу повністю припинять.

Контрольний пакет акцій TikTok, ймовірно, перейде до інвесторів, не пов’язаних із Китаєм, тоді як ByteDance збереже міноритарну частку, що відповідає вимогам американського законодавства.

Угоду ще має схвалити уряд КНР, який також веде переговори з адміністрацією Трампа щодо мит.

Контекст

У січні набув чинності закон, який зобов’язує ByteDance продати TikTok або припинити його роботу в США.

19 січня платформа була недоступною лише один день, оскільки президент Трамп відтермінував блокування на 90 днів. Нещодавно він заявив, що знайшов покупців – групу «дуже багатих людей». Адміністрація США повідомляє, що угода про продаж TikTok, яка відповідає закону, майже готова і супроводжуватиметься запуском нового додатку.

Трамп також дозволив американським техкомпаніям ігнорувати закон про заборону TikTok, посилаючись на свої повноваження у сфері національної безпеки.