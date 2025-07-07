TikTok планує уникнути заборони в США, продавши частину бізнесу та запустивши новий додаток, пише The Information.
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Деталі
- Компанія розробляє нову версію застосунку під кодовою назвою M2 (TikTok має кодову назву М), яка з’явиться в App Store та Google Play 5 вересня 2025 року. Поточну версію TikTok поступово вилучать із магазинів, а до березня 2026 року її роботу повністю припинять.
- Контрольний пакет акцій TikTok, ймовірно, перейде до інвесторів, не пов’язаних із Китаєм, тоді як ByteDance збереже міноритарну частку, що відповідає вимогам американського законодавства.
- Угоду ще має схвалити уряд КНР, який також веде переговори з адміністрацією Трампа щодо мит.
Контекст
У січні набув чинності закон, який зобов’язує ByteDance продати TikTok або припинити його роботу в США.
19 січня платформа була недоступною лише один день, оскільки президент Трамп відтермінував блокування на 90 днів. Нещодавно він заявив, що знайшов покупців – групу «дуже багатих людей». Адміністрація США повідомляє, що угода про продаж TikTok, яка відповідає закону, майже готова і супроводжуватиметься запуском нового додатку.
Трамп також дозволив американським техкомпаніям ігнорувати закон про заборону TikTok, посилаючись на свої повноваження у сфері національної безпеки.
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