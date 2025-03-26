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Трамп припустив, що Путін навмисно «затягує час» у питанні мирної угоди з Україною

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп припустив, що лідер Росії Володимир Путін, можливо, навмисно «затягує час» у питанні мирної угоди з Україною. Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax.

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Деталі 

  • «Я не впевнений. Я повідомлю вам про це пізніше. Але мені здається, що Росія хоче завершити це, хоча, можливо, вони й відтягують момент», – зазначив він, додавши, що сам застосовував подібну тактику в бізнесі протягом багатьох років.
  • «Я робив так роками: не підписував угоду одразу, тримав ситуацію в підвішеному стані, щоб залишити собі простір для маневру. Іноді я взагалі не хотів цього робити. Не знаю точно. Але мені здається, що Росія прагне завершення, і я думаю, що Зеленський на цьому етапі також цього хоче», – пояснив Трамп.
  • Він зауважив, що обидві сторони щотижня втрачають у середньому по 2 500 солдатів. «Вони не американці, але для мене це не змінює суті. Я бачу знімки з полів бою і волів би їх не бачити. Руки, ноги, голови – усе розкидане по полю. Озброєння просто неймовірне. Зараз усе вирішують дрони. Я просто хочу, щоб це припинилося», – наголосив Трамп.

Контекст

США досягли домовленостей з Україною та Росією про забезпечення безпечного судноплавства та відмови від використання сили в Чорному морі. Про це повідомляється у двох окремих заявах, оприлюднених за результатами переговорів американської делегації з українськими та російськими представниками, які пройшли 23-24 березня в Ер-Ріяді.

Як зазначили в Білому домі, Сполучені Штати сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок для експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

У Кремлі наголосили, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій не лише з Россельхозбанку, а й з інших фінансових установ, які беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами, а також із російських суден, що займаються перевезеннями. 

Серед ключових умов реалізації угоди: скасування обмежень на операції з торговельного фінансування, зняття санкцій із компаній-виробників та експортерів продовольства (зокрема рибної продукції) і добрив, а також усунення бар’єрів для страхових компаній, які працюють із вантажами продовольства (включаючи рибопродукцію) та добрив.

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