TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа

Китайська соцмережа TikTok вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Про це йдеться в повідомленні TikTok, опублікованому в X. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.

Деталі

Рішення TikTok повʼязане із заявою обраного президента США, який 19 січня пообіцяв видати спеціальний указ, що відтерміновує дію закону про заборону TikTok.

«Ми дякуємо президенту Дональду Трампу за надану ясність і запевнення, що наші постачальники послуг не зіткнуться з санкціями за те, що вони надають доступ до TikTok 170 мільйонам американців», – йдеться у повідомленні..

Компанія заявила, що працюватиме з Трампом над «довготривалим рішенням, яке дасть змогу залишити TikTok у США».

Контекст

Закон про примусовий продаж або заборону TikTok у США підписав у квітні 2024 року Джо Байден. У грудні Апеляційний суд США підтримав закон, а потім відмовився загальмувати його набуття чинності. TikTok звернувся до Верховного суду, зробивши «останню спробу» продовжити роботу.

16 грудня гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok сподівається, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи для помʼякшення обмежень.

17 січня Верховний суд США підтримав закон, який вимагає від китайської ByteDance продати або заборонити TikTok у країні.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, виступав за відстрочку заборони TikTok, яка повинна набути чинності 19 січня, щоб мати час для переговорів. 17 січня Трамп обговорив проблему TikTok з китайським лідером. Обраний президент заявляв, що, на його погляд, контроль над соцмережею має отримати спільне підприємство, 50% якого належать США.