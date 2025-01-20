TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа

Китайська соцмережа TikTok вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Про це йдеться в повідомленні TikTok, опублікованому в X. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Деталі
- Рішення TikTok повʼязане із заявою обраного президента США, який 19 січня пообіцяв видати спеціальний указ, що відтерміновує дію закону про заборону TikTok.
- «Ми дякуємо президенту Дональду Трампу за надану ясність і запевнення, що наші постачальники послуг не зіткнуться з санкціями за те, що вони надають доступ до TikTok 170 мільйонам американців», – йдеться у повідомленні..
- Компанія заявила, що працюватиме з Трампом над «довготривалим рішенням, яке дасть змогу залишити TikTok у США».
Контекст
Закон про примусовий продаж або заборону TikTok у США підписав у квітні 2024 року Джо Байден. У грудні Апеляційний суд США підтримав закон, а потім відмовився загальмувати його набуття чинності. TikTok звернувся до Верховного суду, зробивши «останню спробу» продовжити роботу.
16 грудня гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok сподівається, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи для помʼякшення обмежень.
17 січня Верховний суд США підтримав закон, який вимагає від китайської ByteDance продати або заборонити TikTok у країні.
Трамп, який вступить на посаду 20 січня, виступав за відстрочку заборони TikTok, яка повинна набути чинності 19 січня, щоб мати час для переговорів. 17 січня Трамп обговорив проблему TikTok з китайським лідером. Обраний президент заявляв, що, на його погляд, контроль над соцмережею має отримати спільне підприємство, 50% якого належать США.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.