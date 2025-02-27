Трамп розширив повноваження відомства DOGE Ілона Маска 

Деталі

Новий указ передбачає «трансформацію» федеральних витрат на контракти, гранти та кредити, зобов’язуючи агентства створити централізовану систему для обліку та обґрунтування платежів, які можуть бути оприлюднені для забезпечення прозорості. Цей процес контролюватиме команда Маска.

«Цей указ розпочинає трансформацію федеральних витрат на контракти, гранти та кредити, щоб державні кошти використовувалися прозоро, а державні службовці відповідали перед американським народом», – йдеться в документі.

Указ зобов’язує керівників команд DOGE в кожному агентстві щомісяця звітувати про діяльність із контрактами, включно з обґрунтуванням платежів і витрат на подорожі. Вимоги не стосуються правоохоронних органів, військових, імміграційних служб та діяльності, пов’язаної з національною безпекою.

Цей указ входить до ширшого плану Білого дому значно зменшити кількість федеральних службовців, що, на думку адміністрації Трампа, заважає втіленню його масштабної програми.

Контекст

Федеральний бюджет США на 2025 рік сягає приблизно $7 трлн. З них $1,6 трлн передбачено на соціальне забезпечення, $910 млрд підуть на програму Medicare, а $812 млрд – на Medicaid та субсидії для медичного ринку. Серед інших значних витрат: понад $850 млрд на оборону, $950 млрд на обслуговування держборгу та близько $1 трлн на освіту, житло, транспорт й інші ініціативи.

Програма DOGE була створена для виявлення та ліквідації того, що адміністрація Трампа вважає неефективними державними витратами.

Ілон Маск залучив до роботи в DOGE людей без досвіду, які тепер мають доступ до конфіденційної інформації. Журнал WIRED встановив особи шістьох таких працівників.

Ці шестеро чоловіків віком від 19 до 24 років, без попереднього досвіду в державних структурах, обіймають нечітко визначені посади в DOGE, причому принаймні один із них працює як волонтер. Йдеться про Акаша Боббу, Едварда Корістина, Люка Фарітора, Готьє Коула Кілліана, Гевіна Клігера та Ітана Шаотрана. Вони отримали доступ до секретних даних про громадян США та американські компанії.

За інформацією NBC News, працівники DOGE намагалися проникнути до захищених систем USAID, а тих, хто їм перешкоджав, пізніше відсторонили від роботи, відправивши у відпустку.