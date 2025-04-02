Трамп готує указ для збільшення експорту зброї – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує ухвалити указ, який помʼякшить правила експорту військової техніки, і може оголосити про це вже 2 квітня, повідомили чотири джерела Reuters .

Ключові факти

Указ президента може збільшити продажі для великих виробників США, таких як Lockheed Martin, RTX Corp і Boeing Co.

За очікуваннями джерел, указ буде аналогічним до законодавства, запропонованого радником Трампа з національної безпеки Майклом Волцем минулого року, коли він був членом Палати представників від Республіканської партії.

Запропонований Волцем у 2024 році проєкт передбачав поправки до Закону США про контроль за експортом озброєнь. Зокрема, збільшення мінімальної вартості експорту зброї до інших країн, який потребуватиме схвалення Конгресом, з $14 млн до $23 млн за постачання зброї та з $50 млн до $83 млн за продаж військової техніки, модернізацію, навчання та інші послуги.

Пороги вищі для членів НАТО, а також для близьких партнерів США Австралії, Ізраїлю, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Для цих транзакцій Конгрес повинен бути повідомлений за 15 днів до переказу, порівняно з 30 днями для більшості інших країн.

Контекст

Під час першого терміну Трамп часто висловлював невдоволення тим, що члени Конгресу затримували продаж зброї іноземним державам через проблеми з правами людини або інші питання.

У 2019 році він розлютив багатьох законодавців, включаючи деяких колег-республіканців, оголосивши надзвичайний стан у країні через напруженість з Іраном. Це дозволило йому скасувати давній прецедент розгляду Конгресом великих продажів зброї та завершити продаж зброї на суму понад $8 млрд Саудівській Аравії, Обʼєднаним Арабським Еміратам та Йорданії.

У той час члени Конгресу вже кілька місяців блокували продаж військової техніки Саудівської Аравії та ОАЕ, обурені втратами серед мирного населення внаслідок повітряної кампанії в Ємені, а також порушеннями прав людини.

3 березня 2025-го президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Постачання американської зброї Україні через хаб у Польщі відновилося після перемовин делегацій України та США у Саудівській Аравії 11 березня. Також Вашингтон відновив обмін розвідувальними даними, а аерокосмічна компанія Maxar Technologies відкрила акаунти українських користувачів GEGD.

23 березня Трамп заявив, що США можуть надати Україні більше зброї, якщо отримають доступ до її природних ресурсів. Військова допомога від США – в тому числі далекобійні ракети, сучасні системи ППО і постійні поставки артилерійських снарядів – допомагає Україні захищатися від російського нападу. Україні буде «дуже важко» вижити без військової підтримки США, зазначав президент Зеленський.