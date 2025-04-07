«Нуль на нуль». ЄС планує переговори із США і пропонує взаємне скасування мит на промтовари

Імпорт товарів із США до ЄС у 2024 році становив €334 млрд проти €532 млрд експорту з ЄС.

Міністри Євросоюзу 7 квітня загалом погодилися віддати пріоритет переговорам, а не заходами у відповідь на взаємні мита президента США Дональда Трампа, попри підготовку першого пакету контрзаходів, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила , що ЄС готовий вести переговори щодо тарифного пакту «нуль на нуль» на промислові товари.

Ключові факти

Цього тижня блок, швидше за все, схвалить початковий пакет контрзаходів щодо імпорту зі США на суму до $28 млрд, який торкнуться різних товарів від зубної нитки до діамантів, у відповідь на мита Трампа на сталь і алюміній, а не на ширші «взаємні» мита.

«Остаточний список буде ухвалено 15 квітня. Мита на продукцію почнуть діяти цього дня для першого набору заходів, а 15 травня – для решти», – повідомив єврокомісар Марош Шефчович, додавши, що голосування заплановане на 9 квітня.

Очікується, що до кінця квітня блок із 27 країн представить більш масштабний пакет контрзаходів у відповідь на американські автомобільні та «взаємні» мита.

Міністри ЄС, які займаються торгівлею, зустрілися 7 квітня у Люксембурзі, щоб обговорити відповідь ЄС, а також відносини з Китаєм. Багато міністрів заявили, що пріоритетом є початок переговорів і запобігання прямій торговій війні, пише Reuters. «Нам потрібно зберігати спокій та реагувати таким чином, щоб знизити напруженість. Фондові ринки зараз показують, що станеться, якщо ми негайно підемо на ескалацію. Але ми будемо готові вжити контрзаходів, якщо це необхідно, щоб посадити американців за стіл переговорів», — заявила міністр торгівлі Нідерландів Рейнетт Клевер.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила на прес-конференції в Брюсселі, що ЄС готовий вести переговори щодо тарифного пакту «нуль на нуль» на промислові товари. «Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди», – сказала вона.

Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив, що у ЄС не повинно бути жодних табу, включаючи антипримусовий інструмент (ACI), який дозволить йому переслідувати американські послуги або обмежувати доступ американських компаній до державних закупівель у ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек, чия партія «Зелені» не увійде до наступної правлячої коаліції, заявив, що ЄС має усвідомити, що його позиція сильна, якщо він буде єдиним. «Фондові ринки вже руйнуються, і збитки можуть стати ще більшими… Америка перебуває в слабкому становищі», – сказав він у Люксембурзі. Він додав щодо контрзаходів: «Якщо кожна країна (ЄС) заявить, що у них проблеми з червоним вином, з віскі чи з фісташками, то ми залишимося ні з чим».

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів 20% мита на всі товари з Китаю; пригрозив запровадженням 25%-них мит на більшість товарів із Канади та Мексики, та відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення 25% мит на імпортні автомобілі; та анонсував, що 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

Блок із 27 країн стикається з 25-відсотковими імпортними митами на сталь, алюміній і автомобілі, а також «митами у відповідь» у розмірі 20% майже на всі інші товари в рамках політики Трампа, яка торкнеться країн, які, за його словами, встановлюють перешкоди для імпорту зі США.

7 квітня президент Трамп заявив, що США отримують «мільярди доларів на тиждень» від мит, що вже діють. «Ціни на нафту знизилися, процентні ставки знизилися (повільна ФРС повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає», – написав він.