Трамп закликав ЄС купувати більше енергоресурсів зі США, щоб уникнути мит

Після інавгурації президент США Дональд Трамп повторно закликав Європейський Союз закуповувати більше американської нафти та газу, якщо ЄС хоче уникнути мит. Про це пише Bloomberg 21 січня.

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«Єдине, що вони можуть зробити швидко, – це купити нашу нафту та газ», – сказав Трамп журналістам у Білому домі. «Ми вирішимо це питання через тарифи, або ж вони повинні купувати нашу нафту та газ».

Євросоюз і деякі азійські країни розглядають можливість збільшення закупівель енергоресурсів у найбільшого у світі виробника сирої нафти та експортера зрідженого газу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще минулого року заявила, що імпорт газу зі США може замінити імпорт з Росії.

У короткостроковій перспективі США не мають значних можливостей для збільшення експорту скрапленого газу через довгострокові контракти, пише Bloomberg. Якщо Європа хоче отримувати більше газу, їй потрібно отримати згоду первісних покупців на перенаправлення постачань, що не збільшить загальний обсяг експорту. Це може зайняти кілька років.

Новий президент США прагне стимулювати розвиток енергетичного сектору країни. Він оголосив надзвичайний стан у енергетичній сфері, скасував заборону на оренду нафтогазових родовищ у прибережних водах і розморозив будівництво нових СПГ-заводів.

Контекст

Сполучені Штати залишаються найбільшим постачальником СПГ та нафти до Європейського Союзу. У першій половині 2024 року вони забезпечили близько 48% імпорту СПГ до ЄС, тоді як частка Росії скоротилася до 16%. За даними Євростату, у третьому кварталі США постачали 15% імпорту нафти до ЄС.

Президент Дональд Трамп посилив тиск на країни, які мають торговий дефіцит зі США, зокрема на Китай, Канаду та ЄС. У 2022 році дефіцит торгівлі товарами та послугами між США та ЄС становив $131,3 млрд, за даними Управління торгового представника США.

Трамп неодноразово критикував ЄС за недостатні витрати на оборону та значний торговий дефіцит зі США. Минулого місяця Крістіна Лагард, президентка Європейського центрального банку, закликала європейських лідерів до співпраці з Трампом у питаннях мит і збільшення закупівель американських товарів.

Європейський Союз намагається уникнути торгової війни, активізуючи зусилля для запобігання введенню мит. Обговорюються варіанти збільшення імпорту американської продукції, включно зі зрідженим природним газом і сільськогосподарськими товарами.