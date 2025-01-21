Трамп призвал ЕС покупать больше энергоресурсов из США во избежание пошлин

После инаугурации президент США Дональд Трамп повторно призвал Европейский союз закупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать пошлин. Об этом пишет Bloomberg 21 января.

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«Единственное, что они могут сделать быстро, – это купить нашу нефть и газ», – сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Мы решим этот вопрос через тарифы, или же они должны покупать нашу нефть и газ».

Евросоюз и некоторые азиатские страны рассматривают возможность увеличения закупок энергоресурсов у самого крупного в мире производителя сырой нефти и экспортера сжиженного газа. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен еще в прошлом году заявила, что импорт газа из США может заменить импорт из России.

В краткосрочной перспективе у США нет значительных возможностей для увеличения экспорта сжиженного газа из-за долгосрочных контрактов, пишет Bloomberg. Если Европа хочет получать больше газа, ей нужно получить согласие первоначальных покупателей на перенаправление поставок, что не увеличит общий объем экспорта. Это может занять несколько лет.

Новый президент США стремится провоцировать развитие энергетического сектора страны. Он объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере, отменил запрет аренды нефтегазовых месторождений в прибрежных водах и разморозил строительство новых СПГ-заводов.

Контекст

Соединенные Штаты остаются самым крупным поставщиком СПГ и нефти в Европейский союз. В первой половине 2024 года они обеспечили около 48% импорта СПГ в ЕС, в то время как доля России сократилась до 16%. По данным Евростата, в третьем квартале США снабжали 15% импорта нефти в ЕС.

Президент Дональд Трамп усилил давление на страны, имеющие торговый дефицит с США, в частности Китай, Канаду и ЕС. В 2022 году дефицит торговли товарами и услугами между США и ЕС составил $131,3 млрд, по данным Управления торгового представителя США.

Трамп не раз критиковал ЕС за недостаточные расходы на оборону и значительный торговый дефицит с США. В прошлом месяце Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка, призвала европейских лидеров к сотрудничеству с Трампом в вопросах пошлин и увеличения закупок американских товаров.

Европейский союз пытается избежать торговой войны, активизируя усилия по предотвращению введения пошлин. Обсуждаются варианты увеличения импорта американской продукции, включая сжиженный природный газ и сельскохозяйственные товары.