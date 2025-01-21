Трамп призвал ЕС покупать больше энергоресурсов из США во избежание пошлин

После инаугурации президент США Дональд Трамп повторно призвал Европейский союз закупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать пошлин. Об этом пишет Bloomberg 21 января.
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Подробности
- «Единственное, что они могут сделать быстро, – это купить нашу нефть и газ», – сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Мы решим этот вопрос через тарифы, или же они должны покупать нашу нефть и газ».
- Евросоюз и некоторые азиатские страны рассматривают возможность увеличения закупок энергоресурсов у самого крупного в мире производителя сырой нефти и экспортера сжиженного газа. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен еще в прошлом году заявила, что импорт газа из США может заменить импорт из России.
- В краткосрочной перспективе у США нет значительных возможностей для увеличения экспорта сжиженного газа из-за долгосрочных контрактов, пишет Bloomberg. Если Европа хочет получать больше газа, ей нужно получить согласие первоначальных покупателей на перенаправление поставок, что не увеличит общий объем экспорта. Это может занять несколько лет.
- Новый президент США стремится провоцировать развитие энергетического сектора страны. Он объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере, отменил запрет аренды нефтегазовых месторождений в прибрежных водах и разморозил строительство новых СПГ-заводов.
- Категория
- Мир
- Дата
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Контекст
Соединенные Штаты остаются самым крупным поставщиком СПГ и нефти в Европейский союз. В первой половине 2024 года они обеспечили около 48% импорта СПГ в ЕС, в то время как доля России сократилась до 16%. По данным Евростата, в третьем квартале США снабжали 15% импорта нефти в ЕС.
Президент Дональд Трамп усилил давление на страны, имеющие торговый дефицит с США, в частности Китай, Канаду и ЕС. В 2022 году дефицит торговли товарами и услугами между США и ЕС составил $131,3 млрд, по данным Управления торгового представителя США.
Трамп не раз критиковал ЕС за недостаточные расходы на оборону и значительный торговый дефицит с США. В прошлом месяце Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка, призвала европейских лидеров к сотрудничеству с Трампом в вопросах пошлин и увеличения закупок американских товаров.
Европейский союз пытается избежать торговой войны, активизируя усилия по предотвращению введения пошлин. Обсуждаются варианты увеличения импорта американской продукции, включая сжиженный природный газ и сельскохозяйственные товары.
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