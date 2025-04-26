Трамп закликав Україну негайно підписати угоду про надра і розповів про прогрес у мирній угоді

Росія та Україна «дуже близькі» до мирної угоди і тепер мають зустрітися на найвищому рівні, написав президент США Дональд Трамп у Truth Social. Водночас він розкритикував Україну за затримки у підписанні угоди про надра і закликав завершити її якнайшвидше.

Ключові факти

«Україна під керівництвом Володимира Зеленського досі не підписала остаточних документів щодо вкрай важливої ​​угоди зі Сполученими Штатами про рідкісні метали. Підписання затримується щонайменше на три тижні. Сподіваюся, воно буде завершено негайно», – написав Трамп в Truth Social.

Трамп заявив, що сьогодні «добрий день переговорів та зустрічей з Росією та Україною».

«Вони дуже близькі до укладання угоди, і тепер обидві сторони мають зустрітися на найвищому рівні, щоб довести справу до кінця», — написав президент США.

За його словами, «більшість ключових пунктів уже узгоджена».

Контекст

25 квітня Трамп, прямуючи до Ватикану для участі в похороні Папи Римського Франциска, заявив, що «можливо» зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським. Трамп заявив, що США «досить близькі» до досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Це сталося в той час, коли його спецпредставник Стів Віткофф зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Трамп заявив, що «не існує дедлайну» для досягнення угоди, але він хоче «зробити це якнайшвидше». Ця заява суперечить попереднім коментарям держсекретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня попередив, що США припинять свої зусилля щодо досягнення миру протягом кількох днів, якщо не буде досягнуто значного прогресу.