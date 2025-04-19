Угода про надра. Спільний фонд зі США зможе інвестувати у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти – Качка

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти, повідомив у телеефірі заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, пише «Укрінформ» 19 квітня..

Ключові факти

«Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло обʼєктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості. У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну», — зазначив Качка.

За його словами, потрібно забезпечити максимально ефективну роботу майбутнього фонду, зрозумілу корпоративну структуру та механізм прийняття рішень.

«В жодному разі це не означає, що йдеться про передачу (обʼєктів інфраструктури) безпосередньо у фонд. Йдеться лише про те, що ми даємо можливість цьому фонду інвестувати у проєкти і створити умови для заробітку», — пояснив Качка.

Контекст

Цього тижня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустрічі технічних команд України та США з питань угоди про корисні копалини та анонсував їх продовження. За його словами, в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про надра, є хороші результати, базові юридичні речі майже доопрацьовані.

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

24 квітня між Україною та США розпочнеться новий етап переговорів про надра, зараз опрацьовуються формулювання щодо майбутнього інвестиційного фонду. Качка повідомляв, що безпосередньо угода про створення спільного інвестиційного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC), заявив Качка.