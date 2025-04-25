Трамп допустив зустріч із Зеленським на похороні Папи Римського

Трамп та Зеленський не зустрічалися особисто з моменту бурхливої ​​суперечки в Овальному кабінеті в лютому.

Президент Дональд Трамп, прямуючи до Ватикану для участі в похороні Папи Римського Франциска, заявив, що «можливо» зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування із журналістами 25 квітня.

Ключові факти

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зустрічатиметься він із Зеленським, Трамп відповів, що «це можливо».

Зеленський заявив 22 квітня, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані.

Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.

Трамп заявив, що США «досить близькі» до досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Це сталося в той час, коли його спецпредставник Стів Віткофф зустрічається із президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

«Ми зустрічаємося з Путіним прямо зараз, поки говоримо, — сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім. – У нас багато всього відбувається, і я думаю, що врешті-решт ми прийдемо до безлічі хороших угод, включаючи митні та торгові угоди, але спробуємо вийти з війни… Я думаю, ми досить близькі»

Трамп заявив, що «не існує дедлайну» для досягнення угоди, але він хоче «зробити це якнайшвидше». Ця заява суперечить попереднім коментарям держсекретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня попередив, що США припинять свої зусилля щодо досягнення миру протягом кількох днів, якщо не буде досягнуто значного прогресу.

Контекст

Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, яке його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди за принципом «або погоджуйся, або йди» з вкрай вигідними для Москви умовами, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом через 11 років після того, як та анексувала український півострів, порушуючи міжнародне право.

Президент Володимир Зеленський відмовився визнати суверенітет Росії над будь-якою територією, яку вона захопила з 2014 року.

23 квітня Трамп обрушився з критикою на позицію Зеленського, назвавши її «вкрай шкідливою» для його мирних зусиль.

Вимоги президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна офіційно визнала анексію Криму у рамках мирної угоди з Росією, раптово поставили європейські столиці перед болісним вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона. За словами європейського чиновника, питання Криму і майбутніх прагнень України до членства в НАТО – це «червоні лінії» для ЄС.

Українська делегація під час переговорів у Лондоні 23 квітня передала США свої пропозиції про завершення російсько-української війни. The Telegraph із посиланням на проєкт документа писало, що Київ висунув п’ять ключових вимог.