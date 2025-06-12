Долар впав до трирічного мінімуму через погрозу Трампа запровадити мита

Індекс долара продовжив падіння в четвер, 12 червня, опустившись нижче 97,8 і досягнувши найнижчого рівня з 2022 року, повідомляє Trading Economics . Відновлення торгової напруженості та геополітичні ризики вплинули на настрої.

Ключові факти

Американська валюта різко впала після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про плани надіслати офіційні листи основним торговим партнерам протягом наступних одного-двох тижнів, в яких будуть викладені односторонні мита, спрямовані на те, щоб змусити країни укладати нові торговельні угоди.

Це сталося через те, що поточна 90-денна пауза щодо взаємних мит закінчується наступного місяця.

Додаткове занепокоєння ринку посилилося після того, як Іран погрожував завдати удару по базах США, якщо ядерні переговори проваляться.

Тим часом опубліковані 11 червня дані про інфляцію в США, які були м’якшими, ніж очікувалося, збільшили тиск на курс долара. Це посилило очікування, що цього року Федеральна резервна система забезпечить два зниження процентних ставок. Долар зафіксував найбільші втрати щодо євро, швейцарського франка та японської єни.

Контекст

Нижча, ніж очікувалося, інфляція в США чинила тиск на долар цього тижня, відкривши двері для швидшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Водночас сигнали Європейського центрального банку минулого тижня про те, що він може бути близьким до завершення циклу зниження ставок, підштовхнули євро догори. Він піднявся до $1,160 по відношенню до долара – найвищого рівня з листопада 2021 року. Ці кроки посилили падіння долара, яке цього року знизило його приблизно на 10%.