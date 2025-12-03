Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів про закінчення війни. Про це 3 грудня заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після завершення засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає МЗС України.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу», – йдеться в повідомленні відомства.
- У кулуарах штаб-квартири НАТО Сибіга підтвердив, що переговори в Москві 2 грудня мали «прогрес у мирному процесі» та отримали позитивну оцінку з боку США, повідомляє «Радіо Свобода».
- Через безпеку деталі розмови не розголошуються, але американська сторона запросила українську делегацію до США для продовження консультацій.
- Сибіга розповів про «досягнутий прогрес у мирному процесі» та «позитивне значення для мирного процесу» переговорів у Москві.
- Він додав, що переговори дійсно «мають прогрес від Женеви, потім Маямі». Міністр запевнив, що американська сторона «чула українську делегацію».
Контекст
23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За їхніми підсумками сторони підготували «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру» й продовжують його доопрацьовувати.
Президент Дональд Трамп заявив, що направить своїх представників до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання.
28 листопада під час розмови у Кремлі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Путін повідомив про готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.
1 грудня у Південній Флориді відбулася чергова зустріч американської та української делегацій, присвячена пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Forbes Ukraine зібрав ключові заяви та інсайди за підсумками цих переговорів.
2 грудня у Москві завершилися багатогодинні переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера та російського президента Володимира Путіна. Сторони не змогли узгодити компромісний план завершення війни, території – найбільш проблемне питання.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.