Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів про закінчення війни. Про це 3 грудня заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після завершення засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає МЗС України .

Деталі

«Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу», – йдеться в повідомленні відомства.

У кулуарах штаб-квартири НАТО Сибіга підтвердив, що переговори в Москві 2 грудня мали «прогрес у мирному процесі» та отримали позитивну оцінку з боку США, повідомляє «Радіо Свобода».

Через безпеку деталі розмови не розголошуються, але американська сторона запросила українську делегацію до США для продовження консультацій.

Сибіга розповів про «досягнутий прогрес у мирному процесі» та «позитивне значення для мирного процесу» переговорів у Москві.

Він додав, що переговори дійсно «мають прогрес від Женеви, потім Маямі». Міністр запевнив, що американська сторона «чула українську делегацію».

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За їхніми підсумками сторони підготували «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру» й продовжують його доопрацьовувати.

Президент Дональд Трамп заявив, що направить своїх представників до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання.

28 листопада під час розмови у Кремлі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Путін повідомив про готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.

1 грудня у Південній Флориді відбулася чергова зустріч американської та української делегацій, присвячена пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Forbes Ukraine зібрав ключові заяви та інсайди за підсумками цих переговорів.

2 грудня у Москві завершилися багатогодинні переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера та російського президента Володимира Путіна. Сторони не змогли узгодити компромісний план завершення війни, території – найбільш проблемне питання.