Трамп заявив, що припиняє торговельні переговори з Канадою

Олександр Пикало
Президент США Дональд Трамп заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою, посилаючись на телевізійну рекламу уряду Онтаріо, в якій використано голос Рональда Рейгана, що критикує мита. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

  • «Через їхню обурливу поведінку ВСІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ З КАНАДОЮ ПРИПИНЕНІ», – написав Трамп.
  • Він заявив, що Канада використала «фальшиву рекламу» з голосом Рейгана, щоб вплинути на суди, які розглядають законність його мит. 
  • Канада і США вели переговори про зниження мит, зокрема 50% мита на алюміній і сталь. Обидві країни також мають розпочати перегляд Угоди між США, Мексикою та Канадою, який за законом має відбутися у 2026 році. Лідер Онтаріо Даг Форд закликав до жорсткішої позиції Канади та пригрозив обмежити експорт енергії до США.

Контекст 

Погроза припинити переговори – останній епізод у торговельних суперечках між США та Канадою. Раніше Трамп уже погрожував зупинити діалог, але поступався після компромісів Оттави. Це сталося через два тижні після візиту прем’єр-міністра Канади Марка Карні до Білого дому, де не було досягнуто конкретних угод.

На початку свого президентства Трамп запровадив мита на Канаду через звинувачення у контрабанді наркотиків, але звільнив від них товари, що відповідають угоді між США, Мексикою та Канадою. Окремо він наклав мита на канадські автомобілі, сталь, алюміній і лісоматеріали, аргументувавши це «зміцненням безпеки США». 

