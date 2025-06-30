Канадський уряд прагне укласти нову торговельну угоду із США до 21 липня, скасувавши податок на цифрові послуги, який раніше призвів до припинення переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Канади.

Деталі

29 червня міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань заявив, що Канада скасовує податок на цифрові послуги, щоб сприяти «взаємовигідній торговельній угоді» із США.

Завдяки цьому прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Трамп домовилися відновити переговори для досягнення угоди до 21 липня.

Податок на цифрові послуги, запроваджений у 2020 році, мав усунути прогалину, через яку великі технологічні компанії не сплачували податки з доходів від канадійців. Його ухвалили 20 червня 2024 року, а перші платежі планувалися на 30 червня 2025-го з ретроактивною дією на доходи з 1 січня 2022 року.

Канада зазначає, що податок був тимчасовим і діяв до узгодження багатосторонньої міжнародної угоди. Збір податку призупинено з 30 червня 2025 року, а міністр Шампань незабаром внесе законопроєкт про його скасування.

Контекст

19 червня міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що податок на цифрові послуги не буде призупинено під час торговельних переговорів із США.

У відповідь 27 червня президент США Дональд Трамп припинив усі торговельні переговори з Канадою. Він зазначив, що Білий дім протягом тижня повідомить Канаду про введення нового тарифу за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що торговий представник Джеймісон Гір розпочне розслідування для оцінки шкоди, яку нові канадські податки завдають економіці США.