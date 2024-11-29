Три українські АЕС знизили потужність через російську атаку 28 листопада – МАГАТЕ

Три українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – превентивно знизили потужність, а один з енергоблоків Рівненської станції було відключено від мережі через ракетний удар РФ вранці 28 листопада. Про це напередодні повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Деталі

Зниження потужності відбулося вдруге менш ніж за два тижні, наголосив очільник МАГАТЕ. За його словами, загалом на діючих АЕС девʼять реакторів, усі вони знизили потужність, а один із реакторів РАЕС довелося відключити від мережі.

АЕС продовжували отримувати зовнішню електроенергію, попри те, що ХАЕС втратила підключення до двох своїх ліній електропередач, йдеться у повідомленні.

Дві команди МАГАТЕ, які перебувають в Україні, були змушені ховатися у сховищі під час повітряної тривоги.

Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, кажуть в МАГАТЕ.

Водночас Україна повідомила, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які використовуються станціями як для передачі, так і для отримання електроенергії для власних потреб, йдеться у заяві голови МАГАТЕ.

Контекст

28 листопада країна-агресор здійснила чергову ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України, були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах, зафіксовано 12 влучань, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія загалом застосувала близько 100 ударних дронів і понад 90 ракет різних типів. «Укренерго» посилила графіки відключень.

Щоб занурити Україну у темряву, достатньо знищити підстанції, які зв’язують енергосистему з атомними електростанціями. Щоб уникнути цього і можливої ядерної катастрофи, Україна домовилась із МАГАТЕ про безпрецедентне розширення місії в Україні. 12 серпня інспектори агентства відвідали першу підстанцію. Поступово вони мали зайти на всі ключові обʼєкти. Чи це дійсно допоможе втримати Росію від ударів по енергоінфраструктурі, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.