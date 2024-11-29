Три українські АЕС знизили потужність через російську атаку 28 листопада – МАГАТЕ

Три українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – превентивно знизили потужність, а один з енергоблоків Рівненської станції було відключено від мережі через ракетний удар РФ вранці 28 листопада. Про це напередодні повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
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Деталі
- Зниження потужності відбулося вдруге менш ніж за два тижні, наголосив очільник МАГАТЕ. За його словами, загалом на діючих АЕС девʼять реакторів, усі вони знизили потужність, а один із реакторів РАЕС довелося відключити від мережі.
- АЕС продовжували отримувати зовнішню електроенергію, попри те, що ХАЕС втратила підключення до двох своїх ліній електропередач, йдеться у повідомленні.
- Дві команди МАГАТЕ, які перебувають в Україні, були змушені ховатися у сховищі під час повітряної тривоги.
- Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, кажуть в МАГАТЕ.
- Водночас Україна повідомила, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які використовуються станціями як для передачі, так і для отримання електроенергії для власних потреб, йдеться у заяві голови МАГАТЕ.
Контекст
28 листопада країна-агресор здійснила чергову ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України, були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах, зафіксовано 12 влучань, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За словами президента Володимира Зеленського, Росія загалом застосувала близько 100 ударних дронів і понад 90 ракет різних типів. «Укренерго» посилила графіки відключень.
Щоб занурити Україну у темряву, достатньо знищити підстанції, які зв’язують енергосистему з атомними електростанціями. Щоб уникнути цього і можливої ядерної катастрофи, Україна домовилась із МАГАТЕ про безпрецедентне розширення місії в Україні. 12 серпня інспектори агентства відвідали першу підстанцію. Поступово вони мали зайти на всі ключові обʼєкти. Чи це дійсно допоможе втримати Росію від ударів по енергоінфраструктурі, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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