«Це піде на користь усьому світу». Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий дружити із США

Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів Америки. Про це сказав лідер КНР Сі Цзіньпін у своєму листі до Комітету з питань американсько-китайських відносин, пише Reuters 16 жовтня. Пекін задіяв «панда-дипломатію».
США та Китай є найбільшими економіками світу. Їхні відносини впливають на геополітику, глобальну торгівлю, інвестиції, фінансові ринки тощо.
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Деталі
- Китайсько-американські відносини є одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі, які мають вплив на майбутнє і долю людства, йдеться у листі.
- Сі Цзіньпін заявив, що успішне партнерство між Китаєм і США – це можливість для двох країн бути сприятливими факторами для розвитку одна одної, а не перешкодою.
- Напередодні Китай передав Національному зоопарку у Вашингтоні двох велетенських панд, повідомило Reuters. Це відбулося в межах так званої програми панда-дипломатія, що символізує дружбу і співпрацю між країнами.
Цитата
«Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це піде на користь не тільки двом країнам, але й усьому світу», – сказав Сі Цзіньпін.
Контекст
США та Китай розходяться в поглядах на нацбезпеку, зокрема дії Китаю в Південно-Китайському морі, військові навчання навколо Тайваню, війну РФ проти України. Між країнами тривають торгові суперечки, що були зосереджені на обмеженнях на електромобілі та ШІ-чипи.
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