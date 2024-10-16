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«Це піде на користь усьому світу». Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий дружити із США

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів Америки. Про це сказав лідер КНР Сі Цзіньпін у своєму листі до Комітету з питань американсько-китайських відносин, пише Reuters 16 жовтня. Пекін задіяв «панда-дипломатію».

США та Китай є найбільшими економіками світу. Їхні відносини впливають на геополітику, глобальну торгівлю, інвестиції, фінансові ринки тощо.

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Деталі

  • Китайсько-американські відносини є одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі, які мають вплив на майбутнє і долю людства, йдеться у листі. 
  • Сі Цзіньпін заявив, що успішне партнерство між Китаєм і США – це можливість для двох країн бути сприятливими факторами для розвитку одна одної, а не перешкодою. 
  • Напередодні Китай передав Національному зоопарку у Вашингтоні двох велетенських панд, повідомило Reuters. Це відбулося в межах так званої програми панда-дипломатія, що символізує дружбу і співпрацю між країнами.

Цитата

«Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це піде на користь не тільки двом країнам, але й усьому світу», – сказав Сі Цзіньпін.

Контекст

США та Китай розходяться в поглядах на нацбезпеку, зокрема дії Китаю в Південно-Китайському морі, військові навчання навколо Тайваню, війну РФ проти України. Між країнами тривають торгові суперечки, що були зосереджені на обмеженнях на електромобілі та ШІ-чипи.

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