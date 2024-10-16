«Це піде на користь усьому світу». Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий дружити із США

Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів Америки. Про це сказав лідер КНР Сі Цзіньпін у своєму листі до Комітету з питань американсько-китайських відносин, пише Reuters 16 жовтня. Пекін задіяв «панда-дипломатію».

США та Китай є найбільшими економіками світу. Їхні відносини впливають на геополітику, глобальну торгівлю, інвестиції, фінансові ринки тощо.