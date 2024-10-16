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«Это пойдет на пользу всему миру». Си Цзиньпин заявил, что Китай готов дружить с США

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов Америки. Об этом сказал лидер КНР Си Цзиньпин в своем письме Комитету по вопросам американо-китайских отношений, пишет Reuters 16 октября. Пекин задействовал «панда-дипломатию».

США и Китай являются самыми большими экономиками мира. Их отношения влияют на геополитику, глобальную торговлю, инвестиции, финансовые рынки и т.д.

Подробности

  • Китайско-американские отношения являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире, которые оказывают влияние на будущее и судьбу человечества, говорится в письме.
  • Си Цзиньпин заявил, что успешное партнерство между Китаем и США является возможностью для двух стран быть благоприятными факторами для развития друг друга, а не препятствием.
  • Накануне Китай передал Национальному зоопарку в Вашингтоне двух гигантских панд, сообщило Reuters. Это произошло в рамках так называемой программы панда-дипломатии, символизирующей дружбу и сотрудничество между странами.

Цитата

«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это пойдет на пользу не только двум странам, но и всему миру», – сказал Си Цзиньпин.

Контекст

США и Китай расходятся во взглядах на нацбезопасность, в частности, действия Китая в Южно-Китайском море, военные учения вокруг Тайваня, войну РФ против Украины. Между странами продолжаются торговые споры, сосредоточенные на ограничениях на электромобили и ИИ-чипы.

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