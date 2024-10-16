«Это пойдет на пользу всему миру». Си Цзиньпин заявил, что Китай готов дружить с США

Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов Америки. Об этом сказал лидер КНР Си Цзиньпин в своем письме Комитету по вопросам американо-китайских отношений, пишет Reuters 16 октября. Пекин задействовал «панда-дипломатию».

США и Китай являются самыми большими экономиками мира. Их отношения влияют на геополитику, глобальную торговлю, инвестиции, финансовые рынки и т.д.