План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом – Зеленський

Україна готує план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру, і він буде готовий найближчим часом, повідомив президент Володимир Зеленський у розмові з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом 5 березня.

Ключові факти

Зокрема, президент проінформував Голоба про саміт лідерів у Лондоні й обговорив з ним спільні зусилля.

«Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом», – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки, і вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США.

Сторони також говорили про реалізацію ініціативи «Продовольство з України», і Словенія вирішила приєднатися до підтримки сирійського народу.

У розмові із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Зеленський також обговорив координацію та підготовку спільного плану. «Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою», – додав він.

Контекст

2 березня Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.

Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Європейські лідери вважають, що такими діями Трамп тисне на Зеленського, спонукаючи його до вибачень і підписання угоди про видобуток корисних копалин.

4 березня Зеленський опублікував допис у соцмережах, в якому заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова будь-якої миті та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку.

Виступаючи перед Конгресом, Трамп повідомив, що отримав від президента України «важливого листа», в якому той висловив готовність негайно розпочати переговори про мир.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня.