Соратники Трампа провели секретні переговори з опонентами Зеленського про вибори – Politico

Четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели секретні переговори з деякими з політичних опонентів президента України Володимира Зеленського у Києві, пише Politico 6 березня. Це відбувається на тлі обʼєднання Вашингтона з Москвою у спробах усунути українського президента з посади.

Ключові факти

Високопосадовці Трампа провели переговори з колишньою премʼєр-міністркою, нині депутаткою і очільницею партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, повідомили троє українських парламентаріїв та американський експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії.

Дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Помічники Трампа впевнені, що Зеленський може втратити усі голоси через втому від війни та громадське невдоволення з приводу корупції.

Ключ до всіх планів, що обговорюються неофіційними каналами, полягає у проведенні президентських виборів після того, як буде погоджено тимчасове припинення вогню.

І Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Тим не менш, «люди Порошенка та Юлія, вони всі спілкуються з Trump World, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати. І людей, які погодяться на багато з того, на що не погоджується Зеленський», – сказав виданню провідний республіканський експерт із зовнішньої політики.

На питання про те, чи брала участь Тимошенко у переговорах з членами адміністрації США чи оточенням Трампа про президентські вибори чи мирні переговори, її прес-секретар Наталія Лисова заявила, що «поки не коментуватиме це».

Пресслужба партії Порошенка «Європейська солідарність» відповіла: «Наша мета – не просувати вибори, а забезпечити вільні та чесні конкурентні повоєнні вибори у нашій країні».

Контекст

Офіційна позиція адміністрації США полягає у тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі Говард Лютник спростував, що його Трамп «втручається в українську політику», додавши, що все, чого хоче Трамп, бути «партнером для миру». Водночас поведінка Трампа та його чиновників говорить про протилежне. Трамп раніше звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а його рейтинг начебто вже впав до 4%.

19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.

Вже кілька днів представники кабінету Трампа пропонують Зеленському піти у відставку, якщо він повністю не підтримає план США щодо якнайшвидшого припинення війни, навіть якщо це вимагатиме серйозних поступок з боку України. Після сутички в Білому домі 28 лютого розмови про те, що «Зеленський має піти» лише посилилася. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.