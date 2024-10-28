Ціни на нафту обвалилися після удару Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту на відкритті торгів у понеділок, 28 жовтня, впали більш ніж на 4% після того, як удар у відповідь Ізраїлю по Ірану у вихідні не зачепив нафтових і ядерних обʼєктів Тегерана. Це послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході, пише Reuters .

Деталі

Фʼючерси на нафту марки Brent та американську WTI досягли найнижчих рівнів з 1 жовтня на відкритті торгів.

На 09:04 за Києвом Brent коштувала $72,5 за барель, втративши $3, або 4,1%, тоді як WTI подешевшала на $3,4, або на 4,2%, до $68,6 за барель.

Минулого тижня бенчмарки зросли на 4% під час волатильних торгів, оскільки ринки зважали на невизначеність щодо масштабів заходів Ізраїлю у відповідь на іранську ракетну атаку 1 жовтня і вибори в США наступного місяця.

Контекст

26 жовтня ізраїльські ВПС завдали три хвилі ударів по ракетних заводах та інших обʼєктах поблизу Тегерана і на заході Ірану.

Операція почалася з попередніх ударів по радарах у Сирії, щоб «засліпити» ППО Ірану. За цим послідували обстріли Тегерана і Кереджа, повідомила The Jerusalem Post. Ціллю стали «ключові військові обʼєкти іранської оборонної промисловості», включно з ракетними заводами, підприємствами з розробки та виробництва безпілотників, а також базами запуску балістичних ракет.

Премія за геополітичний ризик, яка була закладена в ціни на нафту в очікуванні удару у відповідь Ізраїлю, зійшла нанівець після того, як під удар не потрапили нафтові та ядерні обʼєкти, заявили аналітики.

«Більш обмежений характер ударів, зокрема в обхід нафтової інфраструктури, підвищив надії на деескалацію, що призвело до зниження премії за ризик на кілька доларів за барель», – сказав Сол Кавонік, сіднейський аналітик MST Marquee з енергетики.

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар очікує, що увага ринку переключиться на переговори про припинення вогню між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням бойовиків ХАМАС, які поновилися у вихідні.

«Попри те, що Ізраїль вирішив відповісти Ірану низькою агресією, ми сумніваємося, що сторони перебувають на шляху до довгострокового припинення вогню», – йдеться в його записці.