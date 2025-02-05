ЦРУ запропонувало своїм співробітникам звільнитися і отримати компенсацію – WSJ

Центральне розвідувальне управління США повідомило своїх співробітників, що вони можуть звільнитися з роботи та отримати зарплату за вісім місяців та пільги, пише The Wall Street Journal 4 лютого. За словами чиновників, це спроба привести відомство у відповідність до пріоритетів президента Дональда Трампа, серед яких – боротьба з наркокартелями.

Ключові факти

За даними WSJ, ЦРУ, ймовірно, перше розвідувальне відомство, на яке поширили цю ініціативу. Наприкінці січня аналогічна пропозиція надійшла цивільним держслужбовцям федерального рівня.

ЦРУ також заморожує найм кандидатів, яким уже було зроблено пропозицію про роботу, сказав помічник директора ЦРУ Джона Реткліффа. Деякі з пропозицій, ймовірно, будуть відкликані, якщо заявники не мають відповідного досвіду для нових цілей агентства, сказав помічник.

Чиновники адміністрації Трампа заявили, що ці пропозиції також мають подати сигнал тим, хто виступає проти повістки Трампа, щоб вони шукали роботу в іншому місці. У ЦРУ заявили, що цей крок є частиною зусиль щодо надання агентству «нової енергії».

На слуханнях щодо затвердження його кандидатури Реткліфф пообіцяв почати більше жорстких шпигунських операцій та таємних операцій, назвавши наркокартелі та Китай основними противниками.

Поки незрозуміло, чи надсилатимуть подібні пропозиції й інші розвідувальні агентства США.

Контекст

Протягом десятиліть після створення ЦРУ було зосереджено на суперництві Америки з Радянським Союзом. Після терактів 11 вересня 2001 року агентство перетворило більшу частину своїх співробітників на тіньову воєнізовану силу для вбивства терористів. В останні роки ЦРУ знову переключилося на країни, включаючи Китай, який широко розглядався посадовими особами національної безпеки як найбільша довгострокова загроза США.

Адміністрація Трампа і розвідувальне управління подекуди конфліктували під час першого терміну, а деякі співробітники ЦРУ пізніше заявили, що їм не вистачало більшої свободи для проведення таємних операцій проти противників Америки при Трампі, пише WSJ.

Після початку свого другого терміну Трамп створив Департамент державної ефективності (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура має зосередитися на усуненні надлишкових нормативних актів, скороченні чиновників та видатків. Маск і Трамп поставили перед собою мету скоротити 10% федеральних службовців. За даними Bloomberg, понад 20 000 співробітників – близько 1% федеральної робочої сили – погодилися на пропозицію звільнитися в обмін на виплату їм зарплати до кінця вересня. Адміністрація Трампа чекає на сплеск звільнень, оскільки 6 лютого настає крайній термін для співробітників, щоб прийняти цю пропозицію.