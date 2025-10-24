91,7 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети з липня по вересень 2025 року за даними Державної податкової служби. Найбільшими «годувальниками» місцевих бюджетів залишаються Київ, Львівщина та Франківщина, передає «Опендатабот».
Деталі
- Загалом 234,4 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси за 9 місяців 2025 року. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної.
- Саме літній сезон традиційно стає «золотим часом» для туристичної галузі. Так, 91,7 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси з липня по вересень 2025 року. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч – 76,2 млн грн.
- 53% або 125,2 млн грн сплатив великий бізнес: готелі, санаторії, бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 млн грн – малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.
- Надходження від малих підприємців зросли на 39%, а від великого бізнесу – лише на 6,5% за цей період.
- Київ залишається незмінним лідером українського туризму. П’яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у столиці. 81% від цієї суми надійшов від великого бізнес.
- На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн – тут частка великого бізнесу менша, 56%. Івано-Франківщина замкнула трійку – 32,5 млн грн, водночас 55% туристичного збору у регіоні сплатив малий бізнес.
- Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за 9 місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року.
- Порівняно з довоєнним періодом, у 5 разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.
Контекст
Ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для вʼїзного. Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для вʼїзного туризму.
У 2024-му представники туристичної сфери перерахували до бюджету 2,9 млрд грн податків. У 2023-му ця сума склала 2 млрд грн. Найбільшу частку надходжень до держбюджету за минулий рік – майже 2 млрд грн, або 66,5%, – сплатили готелі.
Туристичний збір в Україні за 2024 рік зріс майже на 23% порівняно з показниками 2023-го, до 273 млн грн.
