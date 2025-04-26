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«Хочемо зробити палац туристичним магнітом». Підприємці вкладають мільйони гривень у відновлення історичних будівель. На що вони розраховують

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

8 хв читання

інвестиції в приватну культурну спадщину /колаж Анастасія Савеленко

Чому українські підприємці інвестують сотні тисяч і мільйони доларів у приватну культурну спадщину. Фото колаж Анастасія Савеленко

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Forbes Ukraine зібрав чотири приклади приватних інвестицій у історичні будівлі і палаци. Чи може це стати бізнесом? Розповідають Ігор ЛІскі, Ганна Гаврилів, Олексій Курилишин та Ігор Скальський

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