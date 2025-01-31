У «Дії» відтепер можна повідомити про відсутність звʼязку чи мобільного інтернету. Як відправити заявку (відео)

У застосунку «Дія» відтепер можна повідомити про проблеми з мобільним інтернетом та звʼязком, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 31 січня. Послугу можна знайти одразу на головному екрані додатку.

Ключові факти

Для того, щоб повідомити про відсутній звʼязок, необхідно обрати сервіс на головному екрані «Дії», надати одноразовий доступ до геолокації та описати ситуацію.

Зокрема, вказати, чи проблема лише під час відключень світла, обрати мобільного оператора, пояснити, що саме не працює: інтернет, дзвінки чи обидві послуги. Також треба вказати, де відсутній зв’язок – у приміщенні чи на вулиці.

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Для того, щоб відправити заявку за відсутності інтернету, необхідно заздалегідь завантажити «Мапу незламності». Вона знадобиться і в інших випадках, зокрема для пошуку укриття або місць із генератором.

У разі зникнення інтернету можна залишити заяву в «Дії», вона автоматично відправиться, коли повернеться звʼязок.

Заяву отримає Національна комісія, яка здійснює регулювання зв’язку. Вона дізнається про місця, де все ще є проблеми з інтернетом та звʼязком, і спільно з операторами виправлятиме ситуацію.

Контекст

Постанова НЦУ від 16 липня 2024-го зобов’язує мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. Також до 1 грудня 2024-го оператори на 25% своїх базових станцій мали забезпечити безперебійну роботу на 72 години.

Якісний мобільний зв’язок та доступ до інтернету є критично важливими, особливо під час знеструмлень. Раніше Мінцифри анонсувало, що у «Дії» зʼявиться можливість поскаржитися на поганий зв’язок, відповідну постанову 17 грудня 2024-го схвалив Кабінет Міністрів. Очікується, що повідомлення допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему.