Рада ЄС ухвалила створення щорічного «пулу солідарності» – одного з ключових інструментів Пакту про міграцію та притулок, який почне діяти з 12 червня 2026 року. Механізм передбачає підтримку держав-членів, що зазнають підвищеного міграційного навантаження. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС 8 грудня.

Деталі

Пул солідарності включатиме 21 000 релокацій або інших форм підтримки, а також фінансові внески на суму €420 млн.

За оцінкою Єврокомісії, під міграційним тиском перебувають Кіпр, Греція, Італія та Іспанія – саме вони зможуть отримати підтримку з пулу. Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія та Польща стикаються зі складною ситуацією через накопичений тиск останніх років та можуть вимагати часткове або повне зменшення своїх внесків.

Країни, які перебувають у групі ризику, отримають пріоритетний доступ до інструментів підтримки ЄС, включно з допомогою європейських агентств і фінансуванням профільних програм.

Після політичної угоди Рада ЄС має формально затвердити рішення до 31 грудня 2025 року.

Пакт про міграцію та притулок охоплює десять законодавчих актів ЄС, які регулюють усі етапи міграційної політики – від скринінгу на кордоні до розподілу відповідальності між державами та механізмів солідарності.

Контекст

Торік Європейський Союз запровадив нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада і стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями

Брюссель розробляє оновлену візову стратегію, яка передбачає посилення умов для надання або скасування безвізового режиму для третіх країн, що не співпрацюють з Європейським Союзом у питаннях міграції.