Рада ЄС ухвалила створення щорічного «пулу солідарності» – одного з ключових інструментів Пакту про міграцію та притулок, який почне діяти з 12 червня 2026 року. Механізм передбачає підтримку держав-членів, що зазнають підвищеного міграційного навантаження. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС 8 грудня.
Деталі
- Пул солідарності включатиме 21 000 релокацій або інших форм підтримки, а також фінансові внески на суму €420 млн.
- За оцінкою Єврокомісії, під міграційним тиском перебувають Кіпр, Греція, Італія та Іспанія – саме вони зможуть отримати підтримку з пулу. Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія та Польща стикаються зі складною ситуацією через накопичений тиск останніх років та можуть вимагати часткове або повне зменшення своїх внесків.
- Країни, які перебувають у групі ризику, отримають пріоритетний доступ до інструментів підтримки ЄС, включно з допомогою європейських агентств і фінансуванням профільних програм.
- Після політичної угоди Рада ЄС має формально затвердити рішення до 31 грудня 2025 року.
- Пакт про міграцію та притулок охоплює десять законодавчих актів ЄС, які регулюють усі етапи міграційної політики – від скринінгу на кордоні до розподілу відповідальності між державами та механізмів солідарності.
Контекст
Торік Європейський Союз запровадив нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада і стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями
Брюссель розробляє оновлену візову стратегію, яка передбачає посилення умов для надання або скасування безвізового режиму для третіх країн, що не співпрацюють з Європейським Союзом у питаннях міграції.
