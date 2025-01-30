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У США пасажирський літак впав у річку після зіткнення з військовим гелікоптером. Що відомо (фото)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У небі над Вашингтоном пасажирський літак CRJ700 зіштовхнувся із військовим вертольотом, пише «Голос Америки» 30 січня із посиланням на Департамент пожежної та екстреної медичної допомоги округу Колумбія. Внаслідок зіткнення літак упав у річку Потомак неподалік аеропорту імені Рональда Рейгана.CBS із посиланням на представників поліції повідомляє, що щонайменше 18 тіл загиблих було знайдено в районі авіакатастрофи. 

Ключові факти

  • Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомляє, що близько 9-ї вечора за місцевим часом при заході на посадку пасажирський літак авіакомпанії PSA Airlines зіткнувся з вертольотом Sikorsky H-60. Літак виконував рейс для American Airlines, і летів до Вашингтона з міста Вічіта, Канзас.
  • На борту CRJ700 перебували 60 людей і 4 члени екіпажу, заявили в American Airlines. 
  • У Пентагоні пізніше підтвердили, що зіткнення сталося з військовим гелікоптером, який вилетів з аеродрому у Форт-Бельвуарі, штат Вірджинія. «Ми працюємо з місцевою владою і надамо додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною», — повідомляє Міністерство оборони.
  • За даними американських ЗМІ, на борту військового вертольота перебували щонайменше троє військовослужбовців.
  • Аеропорт припинив зліт та посадку всіх рейсів. 
  • Президент США Дональд Трамп прокоментував авіакатастрофу у Вашингтоні.
  • «Мене повністю поінформували про жахливий інцидент, який щойно трапився у Національному аеропорту імені Рейгана. Хай Господь благословить їхні душі, — йдеться у заяві глави Білого дому. — Дякую за неймовірну роботу наших екстрених служб. Я стежу за ситуацією і надам більш детальну інформацію з її надходженням».
  • Катастрофа сталася в небі над річкою Потомак, правому березі якої знаходиться аеропорт імені Рейгана. Сам аеропорт, є одним із трьох летовищ, які обслуговують американську столицю. Він розташований приблизно за 4 км від будівель Білого дому та Капітолію.
Getty Images

Літак зіткнувся з вертольотом у небі над Вашингтоном Фото Getty Images

Getty Images

Літак зіткнувся з вертольотом у небі над Вашингтоном Фото Getty Images

Getty Images

Літак зіткнувся з вертольотом у небі над Вашингтоном Фото Getty Images

Getty Images

Літак зіткнувся з вертольотом у небі над Вашингтоном Фото Getty Images

Getty Images

Літак зіткнувся з вертольотом у небі над Вашингтоном Фото Getty Images

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Контекст

Авіакатастрофою з найбільшою кількістю жертв в історії США стали теракти 11 вересня 2001 року. На борту літаків, що врізалися у вежі Світового торговельного центру в Нью-Йорку, перебувало 157 людей – усі вони загинули. У той день жертвами атак терористів стали також пасажири і члени екіпажу літака, що врізався в Пентагон (64 особи), і викраденого лайнера, який впав у поле в Пенсільванії (44 особи). Загалом жертвами атак 11 вересня стали 2996 людей.

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