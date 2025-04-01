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УЗ відновила ще кілька функцій після масштабної кібератаки

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укрзалізниця» повернула до роботи кілька сервісів після масштабної кібератаки, що сталася наприкінці березня. Про це повідомила пресслужба компанії 1 квітня.

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Деталі 

  • Зазначається, що налагоджено інтеграцію з «Армія+», щоб військові могли купувати квитки зі спецрезерву, та повернуто функції моніторингу й автовикупу квитків у застосунку і на сайті. 
  • Користувачі знову можуть проходити верифікацію через «Дія.Підпис» для популярних міжнародних рейсів. За даними перевізника, уже працює понад 90% пасажирських онлайн-сервісів. 
  • Найближчим часом планують запустити портал додаткових послуг і програму лояльності, а також завершити відновлення відображення квитків, що зникли з акаунтів через атаку. 
  • Вантажні сервіси «Укрзалізниця» має намір відновити на початку квітня. Поки що всі документи для перевезення вантажів оформлюють у паперовій формі.

Контекст

23 березня 2025 року масштабна кібератака на сервери «Укрзалізниці» унеможливила онлайн-покупку квитків через сайт і додаток для тисяч українців. Наступного дня голова правління Олександр Перцовський у Facebook назвав атаку безпрецедентною, спрямованою та технічно складною, підкресливши, що рух поїздів не постраждав. «Держспецзв’язку» повідомила Forbes, що розслідування триває за участю CERT.UA. Докладніше – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» запустила резервну систему для продажу та повернення квитків онлайн. А 29 березня пресслужба компанії заявила про стабілізацію онлайн-сервісів і зникнення черг біля кас на вокзалах. 

Згідно зі звітом за 2024 рік, «Укрзалізниця» перевезла 23,3 млн пасажирів, із них 86% купили квитки через інтернет.

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