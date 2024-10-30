Криза у The Washington Post. Від видання відписуються читачі через його позицію більше не підтримувати кандидатів у президенти США. Чому WP прийняло таке рішення? Пояснив власник WP Джефф Безос

Читачі The Washington Post масово скасовують свої цифрові підписки на контент видання. Привід — 26 жовтня WP вийшло з позицією, що більше не підтримуватиме жодного з кандидатів у президенти США. Власник WP та мільярдер Джефф Безос опублікував колонку з заголовком «Сувора правда: американці не довіряють ЗМІ», в якій пояснює причину такого рішення

Впливове американське видання The Washington Post вперше за 36 років оголосило, що більше не виступатиме з підтримкою кандидатів на пост президента США. Хоча з 1970 років підтримувало претендентів від Демократичної партії. Це рішення заблокувало підтримку віцепрезидентки та кандидати від демократів Камали Гарріс, пише Reuters. Люди у ​​повідомленнях на сайті WP критикують його власника Джеффа Безоса через таку позицію видання. Від WP вже відписалося понад 200 000 читачів.

Після повідомлення про скорочення підписок, на сайті WP вийшла колонка Безоса, в якій він пояснює та захищає рішення видання. Безос упевнений, що бореться з упередженістю.

Його позиція — коротко.

Криза довіри до медіа

Безос стурбований втратою довіри до традиційних медіа серед населення США. «Більшість людей вважають ЗМІ упередженими», — наголошує він та підкреслює, що в цьогорічному опитуванні Gallup медіа за рівнем довіри у США опустилися нижче за Конгрес.

Безос звертає увагу, що ця проблема є спільною для багатьох великих видань і загрожує суспільству. Він зазначає, що медіа сьогодні говорять переважно до «елітної» аудиторії, віддаляючись від ширших мас читачів. А це лише поглиблює розрив між громадянами. «Люди дедалі частіше звертаються до неперевірених джерел, таких як подкасти та соцмережі, що сприяє поширенню дезінформації та розколу», — пише Безос. Для боротьби з цими викликами він наголошує на необхідності оновлення підходів та методів роботи The Washington Post.

При цьому Безос визнає, що для відновлення довіри до медіа потрібні й інші зміни. «Ми повинні працювати більше, щоб контролювати те, що можемо, щоб підвищити довіру читачів», — наголошує він.

Щоб відновити довіру до медіа, Безос пропонує експериментувати з новими підходами та інноваційними форматами подачі інформації, орієнтованими на прозорість і зручність для аудиторії. «Потрібно поєднувати ці інновації з журналістськими стандартами», — пише він.

Крок до посилення незалежності

Відмову The Washington Post від підтримки кандидатів в президенти він пояснює саме зобовʼязання видання бути надійним і прозорим медіа, надаючи інформацію без політичних вподобань та перекосів. Та наголошує, що це було виключно внутрішнє рішення видання.

Він підкреслює, що медіа мають бути не лише точними в даних, а й сприйматися як неупереджене джерело інформації. Він проводить аналогію із роботою «виборчих машин». Є дві до них вимоги: забезпечити точний підрахунок голосів виборців і довіру до цього процесу. «Друга вимога відрізняється від першої та є такою ж важливою. Так само і зі ЗМІ. Ми повинні бути достовірними, і вірити, що ми достовірні», — пише Безос.

«Підтримка виданням певного кандидата в президенти не додає йому ваги на шальках виборчих терезів. Жоден невизначений виборець у штаті Пенсільванія не скаже: «Я приймаю підтримку видання «А» кандидата». Що ж насправді дає підтримка медіа певного кандидата — створює відчуття упередженості та відсутності незалежності. Відмова WP від цього — принципове і правильне рішення», — пише Безос.

Він розуміє, що відмова WP від підтримки кандидатів у президенти не додасть ваги до довіри читачів. Але вважає це величезним кроком у правильному напрямку. «Шкода, що ми не зробили цього раніше, а не в такий емоційний момент. Це було неадекватне планування, а не якась продумана стратегія», — підкреслює Безос.

Безос також порушує питання особистого конфлікту інтересів. Як власник великої корпорації та медіаресурсу, він переймається, що багатьом здається, ніби його особисті інтереси можуть впливати на редакційну політику WP. «Мої погляди принципові. Моя історія як власника WP з 2013 року це підтверджує. Знайдіть хоч один випадок за ці 11 років, коли я «перемагав» будь-кого в WP на користь власних інтересів. Такого не було», — пише Безос.

Власник WP закінчує своє звернення оптимістичним баченням майбутнього, визнаючи, що зміни в медіа не будуть легкими, але вони того вартують. Він вірить у важливість обʼєктивної журналістики, особливо у Вашингтоні як центрі світової політики. Підкреслюючи, що The Washington Post має першочергово бути сильним і незалежним медіа.

«Щоб виграти цю боротьбу, нам доведеться тренувати нові м’язи. Деякі зміни будуть поверненням до минулого, а деякі – новими винаходами. Звичайно, критика буде невід’ємною частиною всього нового. Але це крок у новий світ», — зазначає Безос.