У Японії представили перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни, – цифрову валюту, курс якої стабільно відповідає національній валюті. Про це пише Reuters 27 жовтня.

Деталі

Цей стейблкоїн, названий JPYC, створив однойменний японський стартап. Він забезпечений внутрішніми резервами та державними облігаціями Японії (JGB) і може обмінюватися на звичайні єни.

Стартап планує за три роки випустити стейблкоїнів на суму 10 трлн єн (близько $66 млрд) і розширити їх використання за межі Японії.

На початковому етапі трансакції будуть безкоштовними для стимуляції попиту, а дохід компанія отримуватиме з відсотків від облігацій.

Експерти вважають, що японський ринок поки поступається потенціалом доларовому.

За даними Банку міжнародних розрахунків, доларові стейблкоїни, які підтримує адміністрація Дональда Трампа, займають понад 99% світового ринку.

Колишній директор Банку Японії Томоюкі Шимода прогнозує, що широке поширення єнових стейблкоїнів можливе за два-три роки за умови участі найбільших банків країни.

Однак регулятори попереджають, що такі цифрові активи можуть послабити контроль банківської системи над грошовим обігом.

Контекст

У 2025 році обсяг ринку стейблкоїнів зріс до приблизно $316 млрд, такі дані наводить CoinMarketCap. Компанія Tether зберігає лідерство, демонструючи нові успіхи, зокрема подолання позначки в 500 млн перевірених користувачів, про що написав Coinspeaker 21 жовтня.

Раніше те саме видання інформувало про рекордний прибуток Tether у $4,9 млрд за другий квартал 2025 року та про перехід до резервів у золоті 5 вересня. Розвиток Tether виходить за межі доларового стейблкоїна USDT: фіксується зростання попиту на токенізоване золото XAUT.

Серед конкурентів виділяється Circle, яка також емітувала мільярди нових токенів, тоді як співвідношення стейблкоїнів опустилося до мінімумів, як описано в іншій публікації Coinspeaker. Загальні тенденції на крипторинку, зокрема торгівля Bitcoin на рівні близько $110 000, узгоджуються зі збільшенням застосування стейблкоїнів у платежах та DeFi, що стимулює весь сектор.