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У застосунку «Армія+» запрацювали звіти ЗСУ та Нацгвардії про ураження ворожих обʼєктів

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У застосунку для військових «Армія+» перші 100 підрозділів почали звітувати про ураження ворожих обʼєктів, повідомляє пресслужба Міноборони 7 лютого. Підтвердження пошкодження чи знищення відбувається в бойовій системі DELTA. 

Ключові факти

  • За словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Черногоренко, запуск звітів є кроком у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Він дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок.
  • Звіт про ураження за минулу добу подають в «Армія+» командири або їхні підлеглі раз на день. Військовослужбовці повинні бути авторизовані в бойовій системі DELTA та застосунку «Армія+».
  • Дані перевіряють аналітики Ситуаційного центру Міноборони. Оцифрований аналітичний звіт буде доступний для вищого військового командування. 
  • Водночас паперова звітність поки що залишається. Втім, на основі цифрового звіту планується впровадити в «Армія+» подання рапорту на отримання винагороди за знищену техніку швидко та зручно.
  • Підрозділи фіксують знищені чи пошкоджені об’єкти на власних захищених шарах в системі DELTA, яка введена в експлуатацію в Силах оборони. З DELTA обʼєкти ураження додаються в «Армія+» в автоматичному режимі.
  • Інформація про тип техніки та інші параметри підтягуються автоматично за допомогою QR-коду. Можна додати як один окремий об’єкт, так і одразу групу, це пришвидшує процес та робить його зручнішим.Застосунок не зберігає дані про об’єкти, а сформований звіт видаляється після підписання та відправляється в зашифрованому вигляді в Ситуаційний центр Міноборони.
  • У планах Міноборони поширити цифрове звітування на всі підрозділи Сил оборони.

Контекст

У серпні 2024 року Міністерство оборони презентувало платформу «Армія+», розроблену для цифровізації послуг для військовослужбовців та підвищення ефективності служби.

3 січня 2025-го уряд схвалив запуск проєкту «Звіт про ураження» з метою цифровізації та впорядкування звітності щодо результатів бойових дій у Збройних силах України. На першому етапі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії отримають можливість подавати щоденні звіти про ураження ворога через застосунок «Армія+».

Щоденне подання військовими частинами звітів про ураження затверджено в постанові Кабміну від 21 січня.

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