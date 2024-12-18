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У застосунку таксі-сервісу Uklon був збій. Його робота вже відновлена

Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes
Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Застосунок сервісу виклику таксі Uklon на якийсь час перестав працювати. При спробі відкрити його користувачі бачили динамічний логотип компанії.

За даними дашборду monobank, Uklon займає перше місце на українському ринку за кількістю замовлень. 

Деталі

  • Протягом певного часу користувачі Uklon не могли відкрити застосунок.
  • Близько 16:05 його робота відновилася.
  • Forbes звернувся до компанії по коментар, але не отримав його на момент публікації.

Контекст

Uklon – українська продуктова ІТ-компанія, розробник однойменного онлайн-сервісу виклику авто. 

За перше півріччя 2024 року Uklon наростив кількість поїздок в Україні на 30%, сказав СЕО компанії Сергій Гришков в інтерв’ю Forbes Ukraine. За даними дашборду monobank, Uklon займає перше місце на українському ринку за кількістю замовлень. 

Зараз в Uklon один закордонний ринок – Узбекистан. Навесні 2024-го компанія пішла з ринку Азербайджану через регуляторні причини.

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