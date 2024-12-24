Байден на прощання готується завдати удару по енергетичному сектору Росії – WP

Президент США Джо Байден планує запровадити масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії у свої останні тижні на посаді. Нові заходи можуть стати «прощальним ударом» в економічній війні Байдена проти Володимира Путіна, пише 24 грудня The Washington Post , посилаючись на джерела.

Деталі

Санкції будуть спрямовані на «тіньовий флот» міжнародних суден, які транспортують російську нафту в обхід західних обмежень, а також на експортні компанії, які досі уникали санкцій. Розглядається можливість відкликання ліцензій, що дозволяють банкам обробляти платежі за російські енергоресурси.

Ці заходи, за словами співрозмовників видання, допоможуть новій адміністрації Дональда Трампа отримати більше важелів впливу у переговорах із Кремлем про припинення війни проти України. Високопосадовці вважають, що ці дії покращать позиції України для самооборони й укладення справедливого миру.

Нові санкції здатні зменшити експортні доходи Росії протягом року, але значні прибутки від експорту залишатимуться, попереджають експерти.

Байден прагне завершити свій термін із економічною стабільністю та посиленням тиску на Кремль, і ці заходи можуть стати важливим кроком до цієї мети, йдеться у статті.

Контекст

Протягом останніх двох років його адміністрація уникала надто жорстких дій проти російського енергосектору через побоювання зростання цін на нафту та інфляції. Проте після стабілізації цін і завершення виборчого періоду політичний курс став жорсткішим.

Нафта й газ забезпечують до половини доходів бюджету РФ, підтримуючи її воєнну агресію. У 2023 році Кремль заробив близько $100 млрд на енергетичних продажах, що залишається основним джерелом фінансування війни.

21 листопада Мінфін США запровадив санкції проти Газпромбанку та десятків інших російських фінансових установ. Це останній із великих банків Росії, який досі не був під санкціями.

16 грудня Рада ЄС затвердила 15-й пакет санкцій, додавши до списку обмежень 52 судна, що сприяли обходу попередніх санкцій. Тепер загальна кількість суден під санкціями становить 79.

19 грудня Bloomberg повідомив, що країни «Групи семи» (G7) розглядають подальше посилення обмежень на експорт російської нафти. Серед можливих заходів – зниження цінової стелі з $60 до $40 за барель або повна заборона на обробку російської нафти.

США дозволили Угорщині й Туреччині оплачувати постачання російського газу через підсанкційний Газпромбанк. Українське МЗС виступило проти таких винятків, наголосивши на важливості збереження санкцій у повній силі. У Києві сподіваються, що цей крок є тимчасовим і не підриватиме колективних зусиль щодо тиску на агресора. Водночас США продовжують забороняти фінансові транзакції через Газпромбанк, повʼязані з атомною електростанцією «Пакш-2», яку російський «Росатом» будує в Угорщині.