Байден на прощание готовится нанести удар по энергетическому сектору России – WP

Президент США Джо Байден планирует ввести масштабные санкции против энергетического сектора России в последние недели на посту. Новые меры могут стать «прощальным ударом» в экономической войне Байдена против Владимира Путина, пишет 24 декабря The Washington Post , ссылаясь на источники.

Подробности

Санкции будут направлены на «теневой флот» международных судов, транспортирующих российскую нефть в обход западных ограничений, а также на экспортные компании, которые до сих пор избегали санкций. Рассматривается возможность отзыва лицензий, позволяющих банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы.

Эти меры, по словам собеседников издания, помогут новой администрации Дональда Трампа получить больше рычагов влияния в переговорах с Кремлем о прекращении войны против Украины. Высокопоставленные чиновники считают, что эти действия улучшат позиции Украины для самообороны и заключения справедливого мира.

Новые санкции способны снизить экспортные доходы России в течение года, но значительные доходы от экспорта будут оставаться, предупреждают эксперты.

Байден стремится завершить свой срок с экономической стабильностью и усилением давления на Кремль, и эти меры могут стать важным шагом к этой цели, говорится в статье.

Контекст

В последние два года его администрация избегала слишком жестких действий против российского энергосектора из-за опасений роста цен на нефть и инфляции. Однако после стабилизации цен и завершения избирательного периода политический курс ужесточился.

Нефть и газ обеспечивают до половины доходов бюджета РФ, поддерживая ее военную агрессию. В 2023 году Кремль заработал около $100 млрд на энергетических продажах, что остается основным источником финансирования войны.

21 ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и десятков других российских финансовых учреждений. Это последний из крупных банков России, до сих пор не находившийся под санкциями.

16 декабря Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, добавив в список ограничений 52 судна, способствовавших обходу предыдущих санкций. Теперь общее количество судов под санкциями составляет 79.

19 декабря Bloomberg сообщил, что страны «Группы семи» (G7) рассматривают дальнейшее усиление ограничений на экспорт российской нефти. Среди возможных мер – снижение ценового потолка с $60 до $40 за баррель или полный запрет на обработку российской нефти.

США разрешили Венгрии и Турции оплачивать поставки российского газа через подсанкционный Газпромбанк. Украинский МИД выступил против таких исключений, отметив важность сохранения санкций в полной силе. В Киеве надеются, что этот шаг временный и не будет подрывать коллективные усилия по давлению на агрессора. Вместе с тем США продолжают запрещать финансовые транзакции через Газпромбанк, связанные с атомной электростанцией «Пакш-2», которую российский «Росатом» строит в Венгрии.