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Соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию – министр финансов США

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами готово, его должны подписать президенты 28 февраля, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Bussines.

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Ключевые факты

  • «Соглашение завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля) ожидается подписание главами государств. Это соглашение о полезных ископаемых, нефти, газе и инфраструктурных активах. Это действительно win-win соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество», – объяснил Бессент.
  • Он отметил, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.
  • По его словам, соглашение «устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик».
  • «Соглашение заключено. Завтра США и Украина подпишут стратегическое экономическое партнерство, которое принесет пользу как американским налогоплательщикам, так и украинскому народу», – написал он.

Контекст

25 февраля Украина согласовала условия соглашения с США о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, писало издание Financial Times со ссылкой на проект документа. В соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых настаивал Киев.

Трамп подтвердил, что Зеленский собирается приехать в Вашингтон 28 февраля для того, чтобы подписать соглашение о недрах.

26 февраля Кабинет министров принял решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о недрах и создании Инвестиционного фонда восстановления. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате переговоров это соглашение стало «значительно лучше», оно не содержит положения о долге и предусматривает совместное владение фондом.

По словам президента Владимира Зеленского, соглашение «может большой успех иметь или тихонько пройти» и успех будет зависеть от разговора с президентом Дональдом Трампом». Проект приемлем, поскольку он не обрекает Украину на статус «страны-должника», а некоторые из первоначальных требований команды Трампа были сняты, считает президент.

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