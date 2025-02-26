«Може мати великий успіх або тихенько пройти». Зеленський прокоментував проєкт угоди про надра

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні після того, як переговорники погодили проєкт угоди про надра, але деталі візиту ще узгоджуються. Про це він повідомив журналістам 26 лютого. Він додав, що головним в угоді для нього було, що «ми не є боржниками».

Ключові факти

«Ця угода може великий успіх мати чи тихенько пройти, – сказав Зеленський. – Великий успіх залежатиме від розмови із президентом Дональдом Трампом».

За його словами, кінцевий варіант угоди урядовці оцінюють «непогано» і кажуть, що він може працювати.

Зеленський зазначив, що йому потрібен час для вивчення проєкту. «Кінцевий варіант я ще не бачив, я попрацюю з цим, у мене просто була Ставка», – сказав він, додавши, що ті питання, які піднімав він у проєкті «звучать непогано».

Проєкт є прийнятним, оскільки він не прирікає Україну на статус «країни-боржника», а деякі з початкових вимог команди Трампа було знято, вважає президент.

«В угоді немає ні $500 млрд боргу, ні $350 млрд, ні $100 млрд. Це було б несправедливо по відношенню до нас… Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю, що там – «партнери». Це важливо, бо все-таки це наші ресурси. Ми будемо говорити про партнерство. Фонд цей українсько-американський, а не американський», – сказав Зеленський.

Угода буде рамковою, після неї буде укладено ще один договір про спільний фонд, і він потребуватиме ратифікації Верховною Радою, пояснив Зеленський.

«Там будуть вже якісь відносини партнерські, гроші, тощо і так далі. І ось він, наступний договір, він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України», – додав він.

Один з пунктів угоди з США про копалини містить згадку про гарантії безпеки, повідомив президент.

«Але я дуже просив, щоб зʼявилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. І тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб зʼявилось хоча б речення «гарантій безпеки України». І те, що мені брифінгували урядовці, це зʼявилось, в 10-му пункті, важливо, що це є», — пояснив він.

Угоду з США будуть підписувати міністри. «Угоду, я так пропоную, пропонують урядовці, підписувати міністрам. Я так розумію, що це розуміння обох сторін», – сказав Зеленський, додавши, що поки не володіє інформацією про формат підписання.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

США опираються включенню гарантій безпеки до угоди про надра, повідомило 24 лютого джерело CNN. За словами українського джерела, знайомого з перебігом переговорів, остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси було представлено Вашингтону. Джерело повідомило, що «найбільш проблемні пункти виключені з проєкту, проте американська сторона всіляко чинить опір включенню до документа гарантій безпеки».

25 лютого Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, писало видання Financial Times з посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра.