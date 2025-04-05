Угода про купівлю TikTok у США зірвалася через мита Трампа – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп був близький до угоди з ByteDance, власником TikTok, яка дозволила б застосунку працювати в США, але нові мита зруйнували домовленості. Про це 5 квітня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Після місяців переговорів американські чиновники майже затвердили план створення американської версії TikTok із контрольним пакетом у руках інвесторів США та часткою ByteDance менш ніж 20%, як того вимагає закон.

Проте наступного дня після введення Трампом 54% мит на Китай Пекін скасував угоду. Представники ByteDance заявили, що китайська влада більше не підтримає угоду без переговорів про мита, які обурили Пекін.

Контекст

У березні 2024 року Палата представників США ухвалила законопроєкт, який міг заборонити TikTok у країні. У квітні його підтримав Сенат, а тодішній президент Джо Байден підписав документ. Закон набув чинності 19 січня 2025 року.

Дональд Трамп, який раніше виступав за заборону TikTok, під час передвиборчої кампанії 2024 року пообіцяв його «врятувати». 20 січня, після інавгурації, він підписав указ, відтермінувавши заборону на 75 днів, щоб нова адміністрація могла розробити заходи для захисту безпеки США. До цього Трамп пропонував зберегти TikTok, якщо американські інвестори отримають щонайменше 50% компанії.

Адміністрація Трампа веде переговори з чотирма групами потенційних покупців TikTok, вважаючи їх «прийнятними». Президент також заявив про готовність знизити тарифи для Китаю в обмін на угоду про продаж соцмережі.