Трамп дозволив TikTok працювати в США ще деякий час

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким дозволив застосунку TikTok продовжити діяльність у Сполучених Штатах ще на 75 днів. Про це він заявив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Деталі

За словами Трампа, таке рішення зумовлене необхідністю доопрацювати «угоду про порятунок TikTok», щоб усі потрібні дозволи були належним чином оформлені.

«Ми прагнемо до чесної співпраці з Китаєм. Ми не хочемо, щоб TikTok зник із поля зору. Очікуємо на плідну взаємодію з TikTok і Китаєм для завершення угоди», – зазначив президент.

Контекст

У березні 2024 року Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який міг призвести до заборони соціальної мережі TikTok у Сполучених Штатах. У квітні документ підтримав Сенат, а того ж місяця його підписав тодішній президент Джо Байден. Закон набрав чинності 19 січня 2025 року.

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп також намагався заборонити TikTok, але під час передвиборчої кампанії 2024 року змінив позицію, пообіцявши «врятувати» застосунок. Уже 20 січня, після інавгурації, одним із перших рішень на посаді президента Трамп підписав указ, яким відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла додатковий час, щоб розробити заходи для захисту національної безпеки.

До вступу на посаду Трамп заявляв, що готовий «відродити» TikTok за умови, що щонайменше 50% компанії належатиме американським інвесторам. За його словами, адміністрація вже веде переговори з чотирма групами потенційних покупців китайської соцмережі, усі з яких він вважає «прийнятними». Крім того, Трамп запропонував знизити митні тарифи для Китаю в обмін на схвалення продажу TikTok, висловивши готовність до компромісу для укладення угоди.