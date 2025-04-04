TikTok та «феноменальні» пропозиції. Трамп назвав умови для зниження мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий знизити мита, якщо інші країни зможуть запропонувати щось «феноменальне», що свідчить про те, що Білий дім відкритий для переговорів, пише Bloomberg . Він також припустив, що може знизити мита на китайські товари в обмін на схвалення Пекіном продажу TikTok.

Ключові факти

Трамп захищає свою тарифну програму, незважаючи на обвал фондового ринку, заявивши, що він радий зниженню відсоткових ставок і вірить, що економічні потрясіння вщухнуть. «Тарифи дають нам величезні можливості для ведення переговорів», – заявив американський президент, додавши, що «нам дзвонили всі країни».

На запитання, чи це означає, що він розглядає можливість помʼякшення позиції, Трамп відповів, що це «залежить від обставин» і можливостей запропонувати США «щось феноменальне».

Трамп повторив, що, зокрема, був би готовий запропонувати Китаю тарифні пільги, якщо Пекін схвалить продаж американського бізнесу TikTok від ByteDance Ltd. У суботу, 5 квітня, закінчується термін продажу додатку, якщо тільки Трамп не запропонує відстрочку в рамках своїх зусиль щодо досягнення угоди.

Він заявив, що вони «дуже близькі до угоди».

Трамп зазначив, що провів день у розмовах з іноземними урядами та лідерами бізнесу щодо помʼякшення мит. Президент сказав, що в четвер він розмовляв з керівниками автовиробників, але відмовився назвати їхні імена, а також премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який, за словами Трампа, може відвідати США наступного тижня.

Раніше цього тижня Ізраїль скасував мита на американські товари, сподіваючись уникнути мит Трампа, проте Білий дім оголосив, що ізраїльські товари оподатковуватимуться ставкою в 17%.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни. ЄС та Китай обіцяли вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торговельну угоду з Вашингтоном – детальніше про це тут.

На тлі загострення торговельної напруженості впали цифрові активи. Біткоїн подешевшав на 5,52%, до $81 647. Ethereum (ETH) втратив 6,17%, опустившись до $1769, а XRP знизився на 7%, до $1,98. Найбільше серед лідерів ринку впала Solana (SOL) – на 11,64%, до $113,76, тоді як BNB знизився на 3,8%, до $583,48.

Водночас індекс долара США впав на 2%, до 102, що стало його найбільшим денним зниженням за понад два роки та найнижчим рівнем за останні пів року.

3 квітня Міністерство економіки України у відповідь на нові мита США у розмірі 10% повідомило, що має «шанси домовитись на інші умови». У випадку, якщо мито залишиться, воно вдарить в основному по малих виробниках, прогнозує Мінекономіки.