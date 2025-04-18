Україна та США почнуть новий раунд переговорів по угоді про надра наступного тижня — Качка

У четвер, 24 квітня, між Україною та США розпочнеться новий етап переговорів про надра, зараз опрацьовуються формулювання щодо майбутнього інвестиційного фонду, повідомив у ефірі телемарафону заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

Ключові факти

За словами Качки, наступного тижня у голови уряду Дениса Шмигаля запланований візит до США, де він візьме участь у весняних зборах МВФ та Світового банку, а також він зустрінеться із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Паралельно у четвер, 24 квітня, почнеться новий раунд переговорів. Ми зараз паралельно працюємо з юридичними командами – нашою та американською і намагаємося познімати багато технічних питань, щоб звузити їх до найбільш чутливих, які потребуватимуть політичного рішення», – заявив Качка.

Він зазначив, що те, чи буде готова безпосередньо угода до 26 квітня залежитьвід «конструктивності переговорів».

«Ми готові показувати максимальну ефективність, але обсяг всіх угод і документів, які в цьому комплексі є, він обраховується десятками сторінок. Будемо справді прагнути, але ніхто не обіцяє, що 26 числа ми закінчимо», – сказав заступник міністра, додавши, що у переговорах є правило, що «нічого не погоджено доти, доки все не погоджено».

За словами Качки, про визнання боргом вже наданої США допомоги не йдеться і вимоги його повертати також немає. «Йдеться про те, що конструкція має бути такою, що від діяльності цього фонду, від майбутніх інвестицій в Україну, США, як один із партнерів, а значить і Україна теж, як другий партнер, зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги, а може і більше», — сказав Качка.

Заступник міністра заявив, що триває робота над формулюваннями, які би чітко давали зрозуміти вигляд фонду.

Безпосередньо угода про створення спільного інвестиційного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC), заявив Качка.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому укладенні угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин. Уже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Україні було передано проєкт розширеної угоди, яка передбачає поглиблення співпраці в різних напрямах.

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США щодо доступу американської сторони до мінеральних ресурсів України. За даними Reuters, які підтверджують джерело та представник Мінфіну США, атмосфера була напруженою й «антагоністичною».

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустрічі технічних команд України та США з питань угоди про корисні копалини та анонсував їх продовження. За його словами, в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про надра, є хороші результати, базові юридичні речі майже доопрацьовані.

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст якого – читайте тут.