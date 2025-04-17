«Базові юридичні речі майже доопрацьовані». Зеленський розповів про переговори зі США про надра

В урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про надра, є хороші результати, базові юридичні речі майже доопрацьовані, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 квітня.

Ключові факти

«Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство. Перша віцепрем’єр – міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці», – сказав Зеленський.

Водночас заступник міністра економіки Тарас Качка 16 квітня в ефірі телемарафону заявив, що сторони прагнуть підбити проміжний результат перемовин уже цього тижня, пише «РБК-Україна».

«Ми хочемо зафіксувати прогрес спільною заявою чи меморандумом про наміри, щоб відобразити на письмі наші досягнення. Це важливо, адже в громадськості є багато питань, а коли багато питань, починають зʼявляються різні чутки… Тому ми розраховуємо, сьогодні, можливо, навіть якийсь документ буде підписаний», – зазначив він.

Качка підкреслив, що зараз розробляють прагматичну юридичну конструкцію, а найближчими днями може бути підписано документ.

Наступний раунд переговорів запланований на 24 квітня, і робота над угодою триватиме.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому укладенні угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин. Уже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Україні було передано проєкт розширеної угоди, яка передбачає поглиблення співпраці в різних напрямах.

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США щодо доступу американської сторони до мінеральних ресурсів України. За даними Reuters, які підтверджують джерело та представник Мінфіну США, атмосфера була напруженою й «антагоністичною».

15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустрічі технічних команд України та США з питань угоди про корисні копалини та анонсував їх продовження.